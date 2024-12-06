https://ria.ru/20241206/ssha-1987700510.html
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 06.12.2024
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:54
2024-12-06T12:54
2024-12-06T12:54
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987584129_0:185:995:745_1920x0_80_0_0_916f1b87b7decdded67192bbcc96e227.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона по купленному билету на автобус, предполагая, что он мог приехать в город из Атланты, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех неназванных представителей правоохранительных органов, знакомых с делом. "Следователи полагают, что стрелявший мог приехать в Нью-Йорк из Атланты на автобусе в прошлом месяце", - сообщает телеканал со ссылкой на правоохранителей. Как сообщается, полиция пытается узнать имя подозреваемого по билетам, купленным на рейс автобусной компании Greyhound 24 ноября. Представители компании заявили, что сотрудничают с властями в рамках расследования. "Полиция также проверяет, заплатил ли стрелявший наличными и использовал ли поддельное удостоверение личности для аренды номера в хостеле", - пишет NBC News. Томпсон был убит в среду на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Ранее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого.
https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html
нью-йорк (город)
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987584129_0:19:995:765_1920x0_80_0_0_d6ea6508bd16fa7a232d10851b9bab8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве Томпсона по билету на автобус
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона по купленному билету на автобус, предполагая, что он мог приехать в город из Атланты, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на трех неназванных представителей правоохранительных органов, знакомых с делом.
"Следователи полагают, что стрелявший мог приехать в Нью-Йорк
из Атланты на автобусе в прошлом месяце", - сообщает телеканал со ссылкой на правоохранителей.
Как сообщается, полиция пытается узнать имя подозреваемого по билетам, купленным на рейс автобусной компании Greyhound 24 ноября. Представители компании заявили, что сотрудничают с властями в рамках расследования.
"Полиция также проверяет, заплатил ли стрелявший наличными и использовал ли поддельное удостоверение личности для аренды номера в хостеле", - пишет NBC News.
Томпсон был убит в среду на Манхэттене
по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Ранее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого.