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Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 06.12.2024
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12:54 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/ssha-1987700510.html
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 06.12.2024
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:54
2024-12-06T12:54
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона по купленному билету на автобус, предполагая, что он мог приехать в город из Атланты, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех неназванных представителей правоохранительных органов, знакомых с делом. "Следователи полагают, что стрелявший мог приехать в Нью-Йорк из Атланты на автобусе в прошлом месяце", - сообщает телеканал со ссылкой на правоохранителей. Как сообщается, полиция пытается узнать имя подозреваемого по билетам, купленным на рейс автобусной компании Greyhound 24 ноября. Представители компании заявили, что сотрудничают с властями в рамках расследования. "Полиция также проверяет, заплатил ли стрелявший наличными и использовал ли поддельное удостоверение личности для аренды номера в хостеле", - пишет NBC News. Томпсон был убит в среду на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Ранее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого.
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare

Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве Томпсона по билету на автобус

© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона по купленному билету на автобус, предполагая, что он мог приехать в город из Атланты, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех неназванных представителей правоохранительных органов, знакомых с делом.
"Следователи полагают, что стрелявший мог приехать в Нью-Йорк из Атланты на автобусе в прошлом месяце", - сообщает телеканал со ссылкой на правоохранителей.
© Фото : New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Как сообщается, полиция пытается узнать имя подозреваемого по билетам, купленным на рейс автобусной компании Greyhound 24 ноября. Представители компании заявили, что сотрудничают с властями в рамках расследования.
"Полиция также проверяет, заплатил ли стрелявший наличными и использовал ли поддельное удостоверение личности для аренды номера в хостеле", - пишет NBC News.
Томпсон был убит в среду на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Ранее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого.
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