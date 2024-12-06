https://ria.ru/20241206/ssha-1987700510.html

Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare

Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 06.12.2024

Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:54

2024-12-06T12:54

2024-12-06T12:54

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нью-йорк (город)

манхэттен

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пытается вычислить подозреваемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона по купленному билету на автобус, предполагая, что он мог приехать в город из Атланты, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех неназванных представителей правоохранительных органов, знакомых с делом. "Следователи полагают, что стрелявший мог приехать в Нью-Йорк из Атланты на автобусе в прошлом месяце", - сообщает телеканал со ссылкой на правоохранителей. Как сообщается, полиция пытается узнать имя подозреваемого по билетам, купленным на рейс автобусной компании Greyhound 24 ноября. Представители компании заявили, что сотрудничают с властями в рамках расследования. "Полиция также проверяет, заплатил ли стрелявший наличными и использовал ли поддельное удостоверение личности для аренды номера в хостеле", - пишет NBC News. Томпсон был убит в среду на Манхэттене по пути на конференцию в ходе целенаправленной и спланированной атаки, отмечали в полиции. Неизвестный несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Ранее телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" ("deny", "defend", "depose") и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого.

https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), манхэттен