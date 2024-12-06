Рейтинг@Mail.ru
В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 06.12.2024 (обновлено: 06:03 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/ssha-1987638863.html
В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета
В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета - РИА Новости, 06.12.2024
В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета
Россиянке, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, в США предъявлены обвинения в преднамеренном проникновении на... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:32
2024-12-06T06:03
в мире
нью-йорк (город)
париж
сша
delta air lines
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90668/27/906682720_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e5c93e4981cd79240ae0c5463e0a9f8.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россиянке, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, в США предъявлены обвинения в преднамеренном проникновении на борт самолёта, сообщает телеканал ABC News.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета. По данным телеканала, в США женщине могло быть предъявлено обвинение в административном правонарушении."Россиянке, обвиняемой в проникновении (без билета — Прим. ред.) на рейс авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, предъявлены обвинения (в США — Прим. ред.) в сознательном и преднамеренном скрытном проникновении на борт самолета", — говорится в сообщении. По данным телеканала, 57-летняя россиянка Светлана Дали была задержана ФБР в среду после возвращения в Нью-Йорк и в четверг предстала перед судом. Судья вынес временное постановление о ее задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог. Как отмечает телеканал, россиянка во время допроса призналась, что намеренно избегала сотрудников службы безопасности и авиакомпании Delta, чтобы улететь в Париж, не покупая билет.
https://ria.ru/20241201/bezbiletnitsa-1986688814.html
нью-йорк (город)
париж
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90668/27/906682720_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1945651567f3f9e788e5abfadf1f2b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), париж, сша, delta air lines, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), Париж, США, Delta Air Lines, ФБР
В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета

ABC News: россиянке, незаконно проникшей в США без билета, предъявили обвинения

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяАмериканская полицейская машина
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Американская полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россиянке, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, в США предъявлены обвинения в преднамеренном проникновении на борт самолёта, сообщает телеканал ABC News.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета. По данным телеканала, в США женщине могло быть предъявлено обвинение в административном правонарушении.
"Россиянке, обвиняемой в проникновении (без билета — Прим. ред.) на рейс авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, предъявлены обвинения (в США — Прим. ред.) в сознательном и преднамеренном скрытном проникновении на борт самолета", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, 57-летняя россиянка Светлана Дали была задержана ФБР в среду после возвращения в Нью-Йорк и в четверг предстала перед судом. Судья вынес временное постановление о ее задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог. Как отмечает телеканал, россиянка во время допроса призналась, что намеренно избегала сотрудников службы безопасности и авиакомпании Delta, чтобы улететь в Париж, не покупая билет.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию
1 декабря, 06:45
 
В миреНью-Йорк (город)ПарижСШАDelta Air LinesФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала