https://ria.ru/20241206/ssha-1987638863.html

В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета

В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета - РИА Новости, 06.12.2024

В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета

Россиянке, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, в США предъявлены обвинения в преднамеренном проникновении на... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T03:32

2024-12-06T03:32

2024-12-06T06:03

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россиянке, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, в США предъявлены обвинения в преднамеренном проникновении на борт самолёта, сообщает телеканал ABC News.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета. По данным телеканала, в США женщине могло быть предъявлено обвинение в административном правонарушении."Россиянке, обвиняемой в проникновении (без билета — Прим. ред.) на рейс авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, предъявлены обвинения (в США — Прим. ред.) в сознательном и преднамеренном скрытном проникновении на борт самолета", — говорится в сообщении. По данным телеканала, 57-летняя россиянка Светлана Дали была задержана ФБР в среду после возвращения в Нью-Йорк и в четверг предстала перед судом. Судья вынес временное постановление о ее задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог. Как отмечает телеканал, россиянка во время допроса призналась, что намеренно избегала сотрудников службы безопасности и авиакомпании Delta, чтобы улететь в Париж, не покупая билет.

https://ria.ru/20241201/bezbiletnitsa-1986688814.html

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в мире, нью-йорк (город), париж, сша, delta air lines, фбр