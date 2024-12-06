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США рискуют остаться без денег, заявил Маск

США рискуют остаться без денег, заявил Маск - РИА Новости, 06.12.2024

США рискуют остаться без денег, заявил Маск

США рискуют остаться без денег для финансирования даже базовых услуг, если не справятся с ростом государственного долга, заявил миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T03:26

2024-12-06T03:26

2024-12-06T06:00

сша

илон маск

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США рискуют остаться без денег для финансирования даже базовых услуг, если не справятся с ростом государственного долга, заявил миллиардер Илон Маск. "Если мы не справимся с экспоненциальным ростом государственного долга, денег не будет ни на что, включая основные услуги!" — написал Маск в своей соцсети Х. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процента ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7 процента ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов. Маск в новой администрации победившего на выборах Дональда Трампа будет возглавлять департамент по достижению госэффективности.

https://ria.ru/20241203/musk-1987181283.html

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сша, илон маск, джо байден, дональд трамп