https://ria.ru/20241206/smi-1987733254.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы слышны в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:00

2024-12-06T15:00

2024-12-06T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее тревогу объявили на всей территории Украины. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах не сообщалось.

https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, страна.ua