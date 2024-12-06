https://ria.ru/20241206/smi-1987733254.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 06.12.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы слышны в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:00
2024-12-06T15:00
2024-12-06T15:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в пятницу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, передает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее тревогу объявили на всей территории Украины. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах не сообщалось.
https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Страна.ua
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги