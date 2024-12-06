https://ria.ru/20241206/smartfony-1987640982.html
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло - РИА Новости, 06.12.2024
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло
Количество офлайн-платежей смартфонами в январе-ноябре 2024 года выросло в 2,5 раза, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:31
2024-12-06T04:31
2024-12-06T04:31
экономика
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971894237_123:299:2947:1888_1920x0_80_0_0_4824a63f03a263beb5276fb4b6d19011.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Количество офлайн-платежей смартфонами в январе-ноябре 2024 года выросло в 2,5 раза, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "По данным эквайринговой сети банка, с января по ноябрь 2024 года общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года", - сказано в материалах. По данным банка, его эквайринговая сеть занимает пятое место по величине в России, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе. В рамках исследования аналитики изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне с января по ноябрь за 2023 и 2024 годы, сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения "СБПэй" и Mir Pay. "На этом фоне показатели у платежей по пластиковым банковским картам, несмотря на их традиционное лидерство, напротив, снизились. В 2024 году их доля по количеству уменьшилась до 65% с 86% годом ранее", - указывается в материалах. Отмечается, что россияне стали пользоваться бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа за 11 месяцев 2024 года снизилась и составила 1 218 рублей, годом ранее она была 1 727 рублей. По данным банка, в число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей в текущем году вошли: супермаркеты (средний чек 549 рублей), фастфуд-кафе (средний чек 478 рублей) и платежи за заказы с курьерской доставкой (средний чек 2 291 рубль).
https://ria.ru/20240930/smartfon-1975405999.html
https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html
https://ria.ru/20241021/t-mobayl-1979110314.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971894237_361:173:2861:2048_1920x0_80_0_0_79dbaa1c71fef2b5f7f00564b6d2fa58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа
Экономика, Россия, Европа
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло в 2,5 раза
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Количество офлайн-платежей смартфонами в январе-ноябре 2024 года выросло в 2,5 раза, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"По данным эквайринговой сети банка, с января по ноябрь 2024 года общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года", - сказано в материалах.
По данным банка, его эквайринговая сеть занимает пятое место по величине в России
, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе
.
В рамках исследования аналитики изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне с января по ноябрь за 2023 и 2024 годы, сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения "СБПэй" и Mir Pay.
"На этом фоне показатели у платежей по пластиковым банковским картам, несмотря на их традиционное лидерство, напротив, снизились. В 2024 году их доля по количеству уменьшилась до 65% с 86% годом ранее", - указывается в материалах.
Отмечается, что россияне стали пользоваться бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа за 11 месяцев 2024 года снизилась и составила 1 218 рублей, годом ранее она была 1 727 рублей.
По данным банка, в число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей в текущем году вошли: супермаркеты (средний чек 549 рублей), фастфуд-кафе (средний чек 478 рублей) и платежи за заказы с курьерской доставкой (средний чек 2 291 рубль).