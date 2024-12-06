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Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло - РИА Новости, 06.12.2024
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04:31 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/smartfony-1987640982.html
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло - РИА Новости, 06.12.2024
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло
Количество офлайн-платежей смартфонами в январе-ноябре 2024 года выросло в 2,5 раза, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:31
2024-12-06T04:31
экономика
россия
европа
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Количество офлайн-платежей смартфонами в январе-ноябре 2024 года выросло в 2,5 раза, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "По данным эквайринговой сети банка, с января по ноябрь 2024 года общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года", - сказано в материалах. По данным банка, его эквайринговая сеть занимает пятое место по величине в России, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе. В рамках исследования аналитики изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне с января по ноябрь за 2023 и 2024 годы, сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения "СБПэй" и Mir Pay. "На этом фоне показатели у платежей по пластиковым банковским картам, несмотря на их традиционное лидерство, напротив, снизились. В 2024 году их доля по количеству уменьшилась до 65% с 86% годом ранее", - указывается в материалах. Отмечается, что россияне стали пользоваться бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа за 11 месяцев 2024 года снизилась и составила 1 218 рублей, годом ранее она была 1 727 рублей. По данным банка, в число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей в текущем году вошли: супермаркеты (средний чек 549 рублей), фастфуд-кафе (средний чек 478 рублей) и платежи за заказы с курьерской доставкой (средний чек 2 291 рубль).
https://ria.ru/20240930/smartfon-1975405999.html
https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html
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экономика, россия, европа
Экономика, Россия, Европа
Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло

Количество офлайн-платежей смартфонами за январь-ноябрь выросло в 2,5 раза

© iStock.com / shironosovОплата с помощью смартфона
Оплата с помощью смартфона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / shironosov
Оплата с помощью смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Количество офлайн-платежей смартфонами в январе-ноябре 2024 года выросло в 2,5 раза, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"По данным эквайринговой сети банка, с января по ноябрь 2024 года общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года", - сказано в материалах.
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По данным банка, его эквайринговая сеть занимает пятое место по величине в России, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе.
В рамках исследования аналитики изучили статистику бесконтактных покупок в офлайне с января по ноябрь за 2023 и 2024 годы, сюда вошли платежи по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения "СБПэй" и Mir Pay.
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"На этом фоне показатели у платежей по пластиковым банковским картам, несмотря на их традиционное лидерство, напротив, снизились. В 2024 году их доля по количеству уменьшилась до 65% с 86% годом ранее", - указывается в материалах.
Отмечается, что россияне стали пользоваться бесконтактными платежами смартфонами чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа за 11 месяцев 2024 года снизилась и составила 1 218 рублей, годом ранее она была 1 727 рублей.
По данным банка, в число самых популярных категорий трат в зависимости от количества бесконтактных офлайн-платежей в текущем году вошли: супермаркеты (средний чек 549 рублей), фастфуд-кафе (средний чек 478 рублей) и платежи за заказы с курьерской доставкой (средний чек 2 291 рубль).
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