"Мастерство". В США сделали неожиданное заявление о России
Слашер считает, что Западу и США нечего противопоставить российскому вооружению
© Фото : Минобороны РФРоссийский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин"
© Фото : Минобороны РФ
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Техническое превосходство России в сфере вооружений неоспоримо, и самые эффективные системы могут быть использованы в потенциальном прямом столкновении с НАТО, заявил американский эксперт по разведке и генеральный директор BT Consulting LLC Ли Слашер в соцсети Х.
"Россия много раз демонстрировала свое техническое мастерство, в последний раз с "Орешником". Они потратили десятилетия на создание систем, которые используют асимметрию между нашими силами. Лучшая РЭБ, лучшая ПВО, лучшее гиперзвуковое (и оружие непрямой стрельбы в целом). Они провели очень ограниченную кампанию на Украине отчасти потому, что они приберегают свои самые эффективные системы для потенциальной войны с Западом", — написал он.
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"Пока мы преследовали повстанцев и строили колодцы в пустыне, Россия строила это", — посетовал он.
Он добавил, что абсурдно предполагать, что американские ВВС смогут что-то сделать против России с ее уровнем вооружения, тем более "изнасиловать" ее, как все еще надеются некоторые в США.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.