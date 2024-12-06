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В Сирии за сутки уничтожили до 200 террористов
В Сирии за сутки уничтожили до 200 террористов - РИА Новости, 06.12.2024
В Сирии за сутки уничтожили до 200 террористов
За сутки в Сирии уничтожены до 200 террористов, 15 бронемашин, две РСЗО, 15 беспилотников, два пункта управления, семь складов, сообщил замруководителя... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:01
2024-12-06T22:01
2024-12-06T22:03
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За сутки в Сирии уничтожены до 200 террористов, 15 бронемашин, две РСЗО, 15 беспилотников, два пункта управления, семь складов, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк."Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и складам боеприпасов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены до 200 террористов, 15 боевых бронированных машин, две РСЗО, два миномета, 43 единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, 15 БПЛА, два пункта управления, семь складов материальных средств", - сказал он на брифинге.
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, алеппо
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, Алеппо
В Сирии за сутки уничтожили до 200 террористов
ЦПВС: в Сирии за сутки уничтожили до 200 террористов, 15 бронемашин и две РСЗО