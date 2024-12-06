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Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране - РИА Новости, 06.12.2024
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20:41 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/siriya-1987824155.html
Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране
Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране - РИА Новости, 06.12.2024
Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране
Ирак, Сирия и Иран договорились координировать действия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий в Сирии, говорится в заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:41
2024-12-06T20:41
в мире
сирия
ирак
иран
фуад хусейн
аббас аракчи
бассам саббаг
обострение ситуации в сирии — 2024
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БАГДАД, 6 дек - РИА Новости. Ирак, Сирия и Иран договорились координировать действия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий в Сирии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД в Багдаде по ситуации в Сирии. "Достигнута договоренность о продолжении консультаций и координации между тремя странами, чтобы отслеживать развитие событий в Сирии и быть готовыми к любому развитию событий в предстоящие дни", - отмечается в документе по итогам встречи. Кроме того, министры согласились, что "любая угроза безопасности Сирии представляет собой общую опасность для региона, и нет альтернативы "постоянным консультациям, сотрудничеству и дипломатическим переговорам ради устранения всех возможностей для эскалации в регионе". В четверг иракское агентство INA сообщало, что главы МИД Ирака Фуад Хусейн, Ирана Аббас Аракчи и Сирии Бассам Саббаг соберутся в пятницу в Багдаде для обсуждения ситуации в Сирии. По информации агентства, Фуад Хусейн "созовет в пятницу встречу с его иранским коллегой Аракчи и сирийским - Саббагом для обсуждения ситуации в регионе, особенно в Сирии".
https://ria.ru/20241206/siriya-1987821024.html
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в мире, сирия, ирак, иран, фуад хусейн, аббас аракчи, бассам саббаг, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Ирак, Иран, Фуад Хусейн, Аббас Аракчи, Бассам Саббаг, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране

Главы МИД Ирака и Ирана договорились с Сирией координировать действия в стране

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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БАГДАД, 6 дек - РИА Новости. Ирак, Сирия и Иран договорились координировать действия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий в Сирии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД в Багдаде по ситуации в Сирии.
"Достигнута договоренность о продолжении консультаций и координации между тремя странами, чтобы отслеживать развитие событий в Сирии и быть готовыми к любому развитию событий в предстоящие дни", - отмечается в документе по итогам встречи.
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Кроме того, министры согласились, что "любая угроза безопасности Сирии представляет собой общую опасность для региона, и нет альтернативы "постоянным консультациям, сотрудничеству и дипломатическим переговорам ради устранения всех возможностей для эскалации в регионе".
В четверг иракское агентство INA сообщало, что главы МИД Ирака Фуад Хусейн, Ирана Аббас Аракчи и Сирии Бассам Саббаг соберутся в пятницу в Багдаде для обсуждения ситуации в Сирии. По информации агентства, Фуад Хусейн "созовет в пятницу встречу с его иранским коллегой Аракчи и сирийским - Саббагом для обсуждения ситуации в регионе, особенно в Сирии".
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В миреСирияИракИранФуад ХусейнАббас АракчиБассам СаббагОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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