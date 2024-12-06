https://ria.ru/20241206/siriya-1987824155.html

Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране

Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране - РИА Новости, 06.12.2024

Ирак и Иран договорились вместе с Сирией координировать действия в стране

Ирак, Сирия и Иран договорились координировать действия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий в Сирии, говорится в заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:41

2024-12-06T20:41

2024-12-06T20:41

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фуад хусейн

аббас аракчи

бассам саббаг

обострение ситуации в сирии — 2024

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БАГДАД, 6 дек - РИА Новости. Ирак, Сирия и Иран договорились координировать действия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий в Сирии, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД в Багдаде по ситуации в Сирии. "Достигнута договоренность о продолжении консультаций и координации между тремя странами, чтобы отслеживать развитие событий в Сирии и быть готовыми к любому развитию событий в предстоящие дни", - отмечается в документе по итогам встречи. Кроме того, министры согласились, что "любая угроза безопасности Сирии представляет собой общую опасность для региона, и нет альтернативы "постоянным консультациям, сотрудничеству и дипломатическим переговорам ради устранения всех возможностей для эскалации в регионе". В четверг иракское агентство INA сообщало, что главы МИД Ирака Фуад Хусейн, Ирана Аббас Аракчи и Сирии Бассам Саббаг соберутся в пятницу в Багдаде для обсуждения ситуации в Сирии. По информации агентства, Фуад Хусейн "созовет в пятницу встречу с его иранским коллегой Аракчи и сирийским - Саббагом для обсуждения ситуации в регионе, особенно в Сирии".

https://ria.ru/20241206/siriya-1987821024.html

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в мире, сирия, ирак, иран, фуад хусейн, аббас аракчи, бассам саббаг, обострение ситуации в сирии — 2024