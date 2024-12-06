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Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 06.12.2024
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20:17 06.12.2024 (обновлено: 21:08 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/siriya-1987821024.html
Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана
Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 06.12.2024
Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана
Террористическая угроза не ограничится Сирией, она распространится на соседние страны - Турцию, Иорданию и Ирак, если не уничтожить боевиков террористических... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:17
2024-12-06T21:08
в мире
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
ирак
аббас аракчи
фуад хусейн
воздушно-космические силы россии
турция
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ТЕГЕРАН, 6 дек - РИА Новости. Террористическая угроза не ограничится Сирией, она распространится на соседние страны - Турцию, Иорданию и Ирак, если не уничтожить боевиков террористических группировок "в зародыше", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу по итогам переговоров со своим иранским коллегой Фуадомом Хусейном в Багдаде.В пятницу Аракчи прибыл в Ирак, где провел переговоры с рядом государственных чиновников, в частности с Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и способы предотвращения эскалации конфликте в арабской республике."Террористическая угроза не ограничится Сирией. Это угроза и для ее соседей, и для всего региона Ближнего востока в целом. Она распространится на соседние страны, такие как Ирак, Иордания и Турция, если ее не уничтожить в зародыше. Терроризм не знает границ - это надо помнить", - приводит агентство иранское агентство IRNA слова Аракчи.Он также заявил, что Иран всегда оказывал поддержку Сирии во всех отношениях, и продолжит ее оказывать.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241206/khoms-1987759996.html
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сирия
ирак
турция
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в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, ирак, аббас аракчи, фуад хусейн, воздушно-космические силы россии, турция
В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Ирак, Аббас Аракчи, Фуад Хусейн, Воздушно-космические силы России, Турция
Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что террористическая угроза не ограничится Сирией

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики в провинции Идлиб
Боевики в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики в провинции Идлиб. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 дек - РИА Новости. Террористическая угроза не ограничится Сирией, она распространится на соседние страны - Турцию, Иорданию и Ирак, если не уничтожить боевиков террористических группировок "в зародыше", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу по итогам переговоров со своим иранским коллегой Фуадомом Хусейном в Багдаде.
В пятницу Аракчи прибыл в Ирак, где провел переговоры с рядом государственных чиновников, в частности с Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и способы предотвращения эскалации конфликте в арабской республике.
Солдаты правительственных войск на улицах города Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса
Вчера, 16:34
"Террористическая угроза не ограничится Сирией. Это угроза и для ее соседей, и для всего региона Ближнего востока в целом. Она распространится на соседние страны, такие как Ирак, Иордания и Турция, если ее не уничтожить в зародыше. Терроризм не знает границ - это надо помнить", - приводит агентство иранское агентство IRNA слова Аракчи.
Он также заявил, что Иран всегда оказывал поддержку Сирии во всех отношениях, и продолжит ее оказывать.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
Удары ВВС Сирии по террористам на юго-западе провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ВВС Сирии уничтожили спрятанный танк террористов в провинции Идлиб
Вчера, 15:46
 
В миреОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияИракАббас АракчиФуад ХусейнВоздушно-космические силы РоссииТурция
 
 
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