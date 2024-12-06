Террористическая угроза не ограничится Сирией, заявил глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что террористическая угроза не ограничится Сирией
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики в провинции Идлиб. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 дек - РИА Новости. Террористическая угроза не ограничится Сирией, она распространится на соседние страны - Турцию, Иорданию и Ирак, если не уничтожить боевиков террористических группировок "в зародыше", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу по итогам переговоров со своим иранским коллегой Фуадомом Хусейном в Багдаде.
В пятницу Аракчи прибыл в Ирак, где провел переговоры с рядом государственных чиновников, в частности с Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и способы предотвращения эскалации конфликте в арабской республике.
"Террористическая угроза не ограничится Сирией. Это угроза и для ее соседей, и для всего региона Ближнего востока в целом. Она распространится на соседние страны, такие как Ирак, Иордания и Турция, если ее не уничтожить в зародыше. Терроризм не знает границ - это надо помнить", - приводит агентство иранское агентство IRNA слова Аракчи.
Он также заявил, что Иран всегда оказывал поддержку Сирии во всех отношениях, и продолжит ее оказывать.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация