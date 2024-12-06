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Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 06.12.2024
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21:31 06.12.2024 (обновлено: 21:33 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/simonyan-1987828254.html
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 06.12.2024
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила корреспондентов и ведущих RT en Español и Sputnik, с наградой Клуба... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:31
2024-12-06T21:33
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила корреспондентов и ведущих RT en Español и Sputnik, с наградой Клуба журналистов Мексики. Ранее телеканал RT сообщал, что RT на испанском награжден тремя премиями Клуба журналистов Мексики. Торжественная церемония вручения наград состоялась в штаб-квартире клуба в Мехико. "Корреспонденты и ведущие RT en Español и Sputnik получили премии Клуба журналистов Мексики. Особенно отметили интервью с представителем Революционных вооруженных сил Колумбии и интервью с первой женщиной, рожденной в Антарктиде. Поздравляю, коллектив", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html
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Мексика, Мехико (штат), Колумбия, Маргарита Симоньян, В мире, Sputnik, Россия, МИА "Россия сегодня"
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики

Симоньян поздравила RT en Español и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила корреспондентов и ведущих RT en Español и Sputnik, с наградой Клуба журналистов Мексики.
Ранее телеканал RT сообщал, что RT на испанском награжден тремя премиями Клуба журналистов Мексики. Торжественная церемония вручения наград состоялась в штаб-квартире клуба в Мехико.
"Корреспонденты и ведущие RT en Español и Sputnik получили премии Клуба журналистов Мексики. Особенно отметили интервью с представителем Революционных вооруженных сил Колумбии и интервью с первой женщиной, рожденной в Антарктиде. Поздравляю, коллектив", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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МексикаМехико (штат)КолумбияМаргарита СимоньянВ миреSputnikРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
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