https://ria.ru/20241206/simonyan-1987828254.html
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 06.12.2024
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила корреспондентов и ведущих RT en Español и Sputnik, с наградой Клуба... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:31
2024-12-06T21:31
2024-12-06T21:33
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила корреспондентов и ведущих RT en Español и Sputnik, с наградой Клуба журналистов Мексики. Ранее телеканал RT сообщал, что RT на испанском награжден тремя премиями Клуба журналистов Мексики. Торжественная церемония вручения наград состоялась в штаб-квартире клуба в Мехико. "Корреспонденты и ведущие RT en Español и Sputnik получили премии Клуба журналистов Мексики. Особенно отметили интервью с представителем Революционных вооруженных сил Колумбии и интервью с первой женщиной, рожденной в Антарктиде. Поздравляю, коллектив", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
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Мексика, Мехико (штат), Колумбия, Маргарита Симоньян, В мире, Sputnik, Россия, МИА "Россия сегодня"
Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики
Симоньян поздравила RT en Español и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики