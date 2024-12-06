https://ria.ru/20241206/simonyan-1987828254.html

Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики

Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 06.12.2024

Симоньян поздравила RT и Sputnik с наградой Клуба журналистов Мексики

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила корреспондентов и ведущих RT en Español и Sputnik, с наградой Клуба... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T21:31

2024-12-06T21:31

2024-12-06T21:33

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила корреспондентов и ведущих RT en Español и Sputnik, с наградой Клуба журналистов Мексики. Ранее телеканал RT сообщал, что RT на испанском награжден тремя премиями Клуба журналистов Мексики. Торжественная церемония вручения наград состоялась в штаб-квартире клуба в Мехико. "Корреспонденты и ведущие RT en Español и Sputnik получили премии Клуба журналистов Мексики. Особенно отметили интервью с представителем Революционных вооруженных сил Колумбии и интервью с первой женщиной, рожденной в Антарктиде. Поздравляю, коллектив", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html

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мексика, мехико (штат), колумбия, маргарита симоньян, в мире, sputnik, россия, миа "россия сегодня"