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Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья - РИА Новости, 06.12.2024
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Шоубиз
 
22:17 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/sigal-1987831771.html
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья - РИА Новости, 06.12.2024
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья
Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:17
2024-12-06T22:17
шоубиз
россия
сша
стивен сигал
джо байден
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья. "Я могу пожелать всем мира, счастья и победы", - сказал Сигал журналистам. По его словам, война - это ужасно, и россиянам нужно "подняться и защитить" свою страну. При этом он подчеркнул, что РФ побеждает на поле боя, а единственное, в чем победили все остальные - это пропаганда и фейки. Сигал отметил, что единственный, кто реально получает выгоду от конфликта - "большие политики". Актер добавил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена не хочет иметь ничего общего с Россией, но, по его мнению, победивший на выборах в США Дональд Трамп, скорее всего, попытается наладить отношения с РФ.
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россия, сша, стивен сигал, джо байден, дональд трамп, в мире, украина
Шоубиз, Россия, США, Стивен Сигал, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире, Украина
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья

Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья.
"Я могу пожелать всем мира, счастья и победы", - сказал Сигал журналистам.
По его словам, война - это ужасно, и россиянам нужно "подняться и защитить" свою страну. При этом он подчеркнул, что РФ побеждает на поле боя, а единственное, в чем победили все остальные - это пропаганда и фейки.
Сигал отметил, что единственный, кто реально получает выгоду от конфликта - "большие политики". Актер добавил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена не хочет иметь ничего общего с Россией, но, по его мнению, победивший на выборах в США Дональд Трамп, скорее всего, попытается наладить отношения с РФ.
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Стивен Сигал рассказал о своем письме Путину в начале СВО
10 октября, 18:49
 
ШоубизРоссияСШАСтивен СигалДжо БайденДональд ТрампВ миреУкраина
 
 
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