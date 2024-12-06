https://ria.ru/20241206/sigal-1987831771.html
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья - РИА Новости, 06.12.2024
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья
Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:17
2024-12-06T22:17
2024-12-06T22:17
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья. "Я могу пожелать всем мира, счастья и победы", - сказал Сигал журналистам. По его словам, война - это ужасно, и россиянам нужно "подняться и защитить" свою страну. При этом он подчеркнул, что РФ побеждает на поле боя, а единственное, в чем победили все остальные - это пропаганда и фейки. Сигал отметил, что единственный, кто реально получает выгоду от конфликта - "большие политики". Актер добавил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена не хочет иметь ничего общего с Россией, но, по его мнению, победивший на выборах в США Дональд Трамп, скорее всего, попытается наладить отношения с РФ.
https://ria.ru/20241010/sigal-1977465657.html
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Шоубиз, Россия, США, Стивен Сигал, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире, Украина
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья
Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья