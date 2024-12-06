https://ria.ru/20241206/sigal-1987831771.html

Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья

Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья - РИА Новости, 06.12.2024

Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год победы и счастья

Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:17

2024-12-06T22:17

2024-12-06T22:17

шоубиз

россия

сша

стивен сигал

джо байден

дональд трамп

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149140/11/1491401140_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8051f0ff42729a2f987a073a4c6baaf8.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья. "Я могу пожелать всем мира, счастья и победы", - сказал Сигал журналистам. По его словам, война - это ужасно, и россиянам нужно "подняться и защитить" свою страну. При этом он подчеркнул, что РФ побеждает на поле боя, а единственное, в чем победили все остальные - это пропаганда и фейки. Сигал отметил, что единственный, кто реально получает выгоду от конфликта - "большие политики". Актер добавил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена не хочет иметь ничего общего с Россией, но, по его мнению, победивший на выборах в США Дональд Трамп, скорее всего, попытается наладить отношения с РФ.

https://ria.ru/20241010/sigal-1977465657.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, стивен сигал, джо байден, дональд трамп, в мире, украина