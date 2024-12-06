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Центр "Сибура" укрепит научно-технологический потенциал Тюменской области

Центр "Сибура" укрепит научно-технологический потенциал Тюменской области - РИА Новости, 06.12.2024

Центр "Сибура" укрепит научно-технологический потенциал Тюменской области

Центр пилотирования полиолефиновых технологий, открытый компанией "Сибур" на нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, укрепит... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:32

2024-12-06T16:32

2024-12-06T16:32

тюменская область

экономика

технологии

тюменская область

россия

тобольск

валерий фальков

дмитрий чернышенко

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ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Центр пилотирования полиолефиновых технологий, открытый компанией "Сибур" на нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, укрепит научно-технологический потенциал региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Запуск центра пилотирования полиолефиновых технологий состоялся в пятницу при участии главы региона, заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и главы Минобрнауки Валерия Фалькова. "Эта научно-исследовательская площадка имеет важное значение для отрасли… Его появление ещё больше укрепит научно-технологический потенциал региона. Мы ценим это доверие. Готовы и дальше поддерживать "Сибур" в реализации совместных проектов", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. По словам Моора, центр – точная копия производственных мощностей предприятия, уменьшенная в сотню раз. Уникальная инфраструктура сочетает в себе 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена в России. Наработки исследователей, которые сделаны в лаборатории, здесь будут доводить до промышленного масштаба. Будут создавать новые продукты и технологии получения базовых полимеров. Выступая на открытии центра, Моор отметил, что сотрудничеству "Сибура" и Тюменской области уже 17 лет, для региона компания является надёжным и стратегическим партнёром. Общая стоимость инвестпроектов компании за это время составила около триллиона рублей. В пресс-службе "Сибура" сообщили, что открытый на базе тобольского кластера производств СИБУРа центр пилотирования технологий не имеет аналогов в мире. Его запуск позволит до десяти раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров. Он встроен в вертикаль научно-исследовательской инфраструктуры "Сибура" и станет важным звеном в процессе масштабирования новых продуктов от лабораторного этапа до промышленного производства.

тюменская область

россия

тобольск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, тюменская область, россия, тобольск, валерий фальков, дмитрий чернышенко, александр моор, сибур холдинг, запсибнефтехим