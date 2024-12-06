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Центр "Сибура" укрепит научно-технологический потенциал Тюменской области
Центр "Сибура" укрепит научно-технологический потенциал Тюменской области - РИА Новости, 06.12.2024
Центр "Сибура" укрепит научно-технологический потенциал Тюменской области
Центр пилотирования полиолефиновых технологий, открытый компанией "Сибур" на нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, укрепит... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:32
2024-12-06T16:32
2024-12-06T16:32
тюменская область
экономика
технологии
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тобольск
валерий фальков
дмитрий чернышенко
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ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Центр пилотирования полиолефиновых технологий, открытый компанией "Сибур" на нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, укрепит научно-технологический потенциал региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Запуск центра пилотирования полиолефиновых технологий состоялся в пятницу при участии главы региона, заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и главы Минобрнауки Валерия Фалькова. "Эта научно-исследовательская площадка имеет важное значение для отрасли… Его появление ещё больше укрепит научно-технологический потенциал региона. Мы ценим это доверие. Готовы и дальше поддерживать "Сибур" в реализации совместных проектов", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. По словам Моора, центр – точная копия производственных мощностей предприятия, уменьшенная в сотню раз. Уникальная инфраструктура сочетает в себе 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена в России. Наработки исследователей, которые сделаны в лаборатории, здесь будут доводить до промышленного масштаба. Будут создавать новые продукты и технологии получения базовых полимеров. Выступая на открытии центра, Моор отметил, что сотрудничеству "Сибура" и Тюменской области уже 17 лет, для региона компания является надёжным и стратегическим партнёром. Общая стоимость инвестпроектов компании за это время составила около триллиона рублей. В пресс-службе "Сибура" сообщили, что открытый на базе тобольского кластера производств СИБУРа центр пилотирования технологий не имеет аналогов в мире. Его запуск позволит до десяти раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров. Он встроен в вертикаль научно-исследовательской инфраструктуры "Сибура" и станет важным звеном в процессе масштабирования новых продуктов от лабораторного этапа до промышленного производства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, тюменская область, россия, тобольск, валерий фальков, дмитрий чернышенко, александр моор, сибур холдинг, запсибнефтехим
Тюменская область, Экономика, Технологии, Тюменская область, Россия, Тобольск, Валерий Фальков, Дмитрий Чернышенко, Александр Моор, Сибур Холдинг, Запсибнефтехим
Центр "Сибура" укрепит научно-технологический потенциал Тюменской области
Моор сообщил об открытии в Тюменской области научного центра "Сибура"
ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Центр пилотирования полиолефиновых технологий, открытый компанией "Сибур" на нефтегазохимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, укрепит научно-технологический потенциал региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Запуск центра пилотирования полиолефиновых технологий состоялся в пятницу при участии главы региона, заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко
и главы Минобрнауки Валерия Фалькова
.
«
"Эта научно-исследовательская площадка имеет важное значение для отрасли… Его появление ещё больше укрепит научно-технологический потенциал региона. Мы ценим это доверие. Готовы и дальше поддерживать "Сибур
" в реализации совместных проектов", - сообщил Моор
в своем Telegram-канале.
По словам Моора, центр – точная копия производственных мощностей предприятия, уменьшенная в сотню раз. Уникальная инфраструктура сочетает в себе 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена в России. Наработки исследователей, которые сделаны в лаборатории, здесь будут доводить до промышленного масштаба. Будут создавать новые продукты и технологии получения базовых полимеров.
Выступая на открытии центра, Моор отметил, что сотрудничеству "Сибура" и Тюменской области
уже 17 лет, для региона компания является надёжным и стратегическим партнёром. Общая стоимость инвестпроектов компании за это время составила около триллиона рублей.
В пресс-службе "Сибура" сообщили, что открытый на базе тобольского кластера производств СИБУРа центр пилотирования технологий не имеет аналогов в мире. Его запуск позволит до десяти раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров. Он встроен в вертикаль научно-исследовательской инфраструктуры "Сибура" и станет важным звеном в процессе масштабирования новых продуктов от лабораторного этапа до промышленного производства.