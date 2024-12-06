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В США рассказали, кто должен посмотреть интервью Лаврова Карлсону
В США рассказали, кто должен посмотреть интервью Лаврова Карлсону - РИА Новости, 06.12.2024
В США рассказали, кто должен посмотреть интервью Лаврова Карлсону
Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону должны посмотреть все, кто хочет быть в курсе причин международного кризиса,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:26
2024-12-06T14:26
2024-12-06T14:31
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону должны посмотреть все, кто хочет быть в курсе причин международного кризиса, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X."Для тех, кто серьезно настроен получить информацию о надвигающемся опасном международном кризисе, это важные 80 минут вашего драгоценного времени", — написал он.В ночь на пятницу Карлсон опубликовал интервью с Лавровым, в ходе которого они обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.Само интервью, ради которого журналист вновь приехал в Москву, продлилось 80 минут.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987650420.html
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В США рассказали, кто должен посмотреть интервью Лаврова Карлсону
Шрайвер: интервью Лаврова должны увидеть все, кому важны причины кризиса в мире