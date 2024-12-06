https://ria.ru/20241206/sholomy-1987744912.html

Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО

Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО - РИА Новости, 06.12.2024

Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО

Подполковник Максим Шоломов получил тяжелейшие ранения на СВО в ходе семидневного боя по удержанию стратегически важного перекрестка дорог, но сумел вытащить из РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:37

2024-12-06T15:37

2024-12-06T16:33

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москва

донбасс

михаил васильев

российское военно-историческое общество (рвио)

воздушно-десантные войска россии

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подполковник Максим Шоломов получил тяжелейшие ранения на СВО в ходе семидневного боя по удержанию стратегически важного перекрестка дорог, но сумел вытащить из горящей машины своего товарища. В Москве на Гоголевском бульваре открылась пятая фотовыставка Российского военно-исторического общества "Герои и подвиги", посвященной участникам специальной военной операции. Герой России подполковник Максим Шоломов, которому посвящен стенд выставки, принял участие в мероприятии. "В ходе специальной военной операции по защите Донбасса в сентябре 2022 года штурмовому взводу из 28 человек под командованием Максима Шоломова необходимо было удержать стратегически важный перекресток дорог. Взвод удерживал позиции в течение недели, героически сражаясь с многократно превосходящими силами противника. Атаки приходилось отбивать по 2-3 раза в день", - сказано в справке, размещенной на стенде выставки. Несмотря на полученное в бою тяжелейшие ранение - прямое попадание гранатометного снаряда в руку, офицер продолжил командовать операцией по выходу из окружения. При попытке эвакуации БМП с тяжелоранеными бойцами, среди которых был и сам Шоломов, была подбита вражеской противотанковой ракетой. Командир получил повторное тяжёлое ранение, но сумел вытолкнуть из горящей машины находящегося без сознания бойца. Потерявшему обе руки Шоломову 20 февраля 2023 года было присвоено звание Герой Российской Федерации. После девяти месяцев реабилитации он продолжил службу в ВС РФ. "Мы являемся народом-победителем. Я всегда думал, что это наши бабушки и дедушки – победители, а как мы поведем себя в такой решающий момент - неизвестно. И вот, находясь на специальной военной операции, я видел, как солдатам страшно, как у них тряслись жилы, как у них менялся цвет лица, но ни один из них не покинул своих позиций. Я хочу, чтобы люди проходили мимо этой фотовыставки, видели мою фотографию и знали, что на девяносто процентов моя Золотая звезда Героя России – это заслуга личного состава, заслуга простого российского солдата", - сказал Шоломов журналистам на открытии выставки. В РВИО отметили, что фотовыставка рассказывает истории подвигов 30 Героев-участников СВО. Это солдаты и офицеры из ВДВ, ВКС, инженерных, зенитных ракетных войск, мотострелковых частей, штурмовых подразделений и спецназа, танкисты, разведчики, а один из стендов рассказывает о военном священнике, протоиерее Михаиле Васильеве.

https://ria.ru/20240731/nimchenko-1962893793.html

https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html

https://ria.ru/20240801/svo-1963383980.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, донбасс, михаил васильев, российское военно-историческое общество (рвио), воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии