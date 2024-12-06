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Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО - РИА Новости, 06.12.2024
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15:37 06.12.2024 (обновлено: 16:33 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/sholomy-1987744912.html
Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО
Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО - РИА Новости, 06.12.2024
Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО
Подполковник Максим Шоломов получил тяжелейшие ранения на СВО в ходе семидневного боя по удержанию стратегически важного перекрестка дорог, но сумел вытащить из РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:37
2024-12-06T16:33
россия
москва
донбасс
михаил васильев
российское военно-историческое общество (рвио)
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подполковник Максим Шоломов получил тяжелейшие ранения на СВО в ходе семидневного боя по удержанию стратегически важного перекрестка дорог, но сумел вытащить из горящей машины своего товарища. В Москве на Гоголевском бульваре открылась пятая фотовыставка Российского военно-исторического общества "Герои и подвиги", посвященной участникам специальной военной операции. Герой России подполковник Максим Шоломов, которому посвящен стенд выставки, принял участие в мероприятии. "В ходе специальной военной операции по защите Донбасса в сентябре 2022 года штурмовому взводу из 28 человек под командованием Максима Шоломова необходимо было удержать стратегически важный перекресток дорог. Взвод удерживал позиции в течение недели, героически сражаясь с многократно превосходящими силами противника. Атаки приходилось отбивать по 2-3 раза в день", - сказано в справке, размещенной на стенде выставки. Несмотря на полученное в бою тяжелейшие ранение - прямое попадание гранатометного снаряда в руку, офицер продолжил командовать операцией по выходу из окружения. При попытке эвакуации БМП с тяжелоранеными бойцами, среди которых был и сам Шоломов, была подбита вражеской противотанковой ракетой. Командир получил повторное тяжёлое ранение, но сумел вытолкнуть из горящей машины находящегося без сознания бойца. Потерявшему обе руки Шоломову 20 февраля 2023 года было присвоено звание Герой Российской Федерации. После девяти месяцев реабилитации он продолжил службу в ВС РФ. "Мы являемся народом-победителем. Я всегда думал, что это наши бабушки и дедушки – победители, а как мы поведем себя в такой решающий момент - неизвестно. И вот, находясь на специальной военной операции, я видел, как солдатам страшно, как у них тряслись жилы, как у них менялся цвет лица, но ни один из них не покинул своих позиций. Я хочу, чтобы люди проходили мимо этой фотовыставки, видели мою фотографию и знали, что на девяносто процентов моя Золотая звезда Героя России – это заслуга личного состава, заслуга простого российского солдата", - сказал Шоломов журналистам на открытии выставки. В РВИО отметили, что фотовыставка рассказывает истории подвигов 30 Героев-участников СВО. Это солдаты и офицеры из ВДВ, ВКС, инженерных, зенитных ракетных войск, мотострелковых частей, штурмовых подразделений и спецназа, танкисты, разведчики, а один из стендов рассказывает о военном священнике, протоиерее Михаиле Васильеве.
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1962893793.html
https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html
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россия, москва, донбасс, михаил васильев, российское военно-историческое общество (рвио), воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии
Россия, Москва, Донбасс, Михаил Васильев, Российское военно-историческое общество (РВИО), Воздушно-десантные войска России, Воздушно-космические силы России
Подполковник Шоломов спас товарища из горящей машины в зоне СВО

Подполковник Шоломов, несмотря на раны, спас друга из горящей машины в зоне СВО

© Российское военно-историческое обществоПодполковник Максим Шоломов принял участие в открытии пятой фотовыставки Российского военно-исторического общества "Герои и подвиги"
Подполковник Максим Шоломов принял участие в открытии пятой фотовыставки Российского военно-исторического общества Герои и подвиги - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Российское военно-историческое общество
Подполковник Максим Шоломов принял участие в открытии пятой фотовыставки Российского военно-исторического общества "Герои и подвиги"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подполковник Максим Шоломов получил тяжелейшие ранения на СВО в ходе семидневного боя по удержанию стратегически важного перекрестка дорог, но сумел вытащить из горящей машины своего товарища.
В Москве на Гоголевском бульваре открылась пятая фотовыставка Российского военно-исторического общества "Герои и подвиги", посвященной участникам специальной военной операции. Герой России подполковник Максим Шоломов, которому посвящен стенд выставки, принял участие в мероприятии.
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"В ходе специальной военной операции по защите Донбасса в сентябре 2022 года штурмовому взводу из 28 человек под командованием Максима Шоломова необходимо было удержать стратегически важный перекресток дорог. Взвод удерживал позиции в течение недели, героически сражаясь с многократно превосходящими силами противника. Атаки приходилось отбивать по 2-3 раза в день", - сказано в справке, размещенной на стенде выставки.
Несмотря на полученное в бою тяжелейшие ранение - прямое попадание гранатометного снаряда в руку, офицер продолжил командовать операцией по выходу из окружения. При попытке эвакуации БМП с тяжелоранеными бойцами, среди которых был и сам Шоломов, была подбита вражеской противотанковой ракетой. Командир получил повторное тяжёлое ранение, но сумел вытолкнуть из горящей машины находящегося без сознания бойца.
Потерявшему обе руки Шоломову 20 февраля 2023 года было присвоено звание Герой Российской Федерации. После девяти месяцев реабилитации он продолжил службу в ВС РФ.
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"Мы являемся народом-победителем. Я всегда думал, что это наши бабушки и дедушки – победители, а как мы поведем себя в такой решающий момент - неизвестно. И вот, находясь на специальной военной операции, я видел, как солдатам страшно, как у них тряслись жилы, как у них менялся цвет лица, но ни один из них не покинул своих позиций. Я хочу, чтобы люди проходили мимо этой фотовыставки, видели мою фотографию и знали, что на девяносто процентов моя Золотая звезда Героя России – это заслуга личного состава, заслуга простого российского солдата", - сказал Шоломов журналистам на открытии выставки.
В РВИО отметили, что фотовыставка рассказывает истории подвигов 30 Героев-участников СВО. Это солдаты и офицеры из ВДВ, ВКС, инженерных, зенитных ракетных войск, мотострелковых частей, штурмовых подразделений и спецназа, танкисты, разведчики, а один из стендов рассказывает о военном священнике, протоиерее Михаиле Васильеве.
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РоссияМоскваДонбассМихаил ВасильевРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Воздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы России
 
 
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