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В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке - РИА Новости, 06.12.2024
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08:31 06.12.2024 (обновлено: 09:38 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html
В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке
В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке - РИА Новости, 06.12.2024
В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке
Прокуратура организовала проверку после того, как учитель биологии в одной из школ Екатеринбурга ударила ученика восьмого класса, отказывавшегося выключать... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:31
2024-12-06T09:38
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как учитель биологии в одной из школ Екатеринбурга ударила ученика восьмого класса, отказывавшегося выключать музыку на уроке, сообщает региональное надзорное ведомство. "По предварительной информации... 5 декабря, учитель биологии допустила факт жестокого обращения и применила непедагогический метод воспитания к ученику восьмого класса. Во время урока учитель ударила несовершеннолетнего по лицу, отреагировав подобным образом на то, что школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал", - говорится в сообщении. Уточняется, что ведомство выясняет обстоятельства инцидента, действиям сотрудников школы будет дана оценка в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.Как добавили в региональном управлении СК РФ, следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).
https://ria.ru/20241205/kamchatka-1987466069.html
https://ria.ru/20241202/osetija-1986890333.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке

В Екатеринбурге учительница биологии ударила школьника, включавшего музыку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как учитель биологии в одной из школ Екатеринбурга ударила ученика восьмого класса, отказывавшегося выключать музыку на уроке, сообщает региональное надзорное ведомство.
"По предварительной информации... 5 декабря, учитель биологии допустила факт жестокого обращения и применила непедагогический метод воспитания к ученику восьмого класса. Во время урока учитель ударила несовершеннолетнего по лицу, отреагировав подобным образом на то, что школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ведомство выясняет обстоятельства инцидента, действиям сотрудников школы будет дана оценка в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Как добавили в региональном управлении СК РФ, следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).
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