https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html

В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке

В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке - РИА Новости, 06.12.2024

В Екатеринбурге учительница ударила школьника, включавшего музыку на уроке

Прокуратура организовала проверку после того, как учитель биологии в одной из школ Екатеринбурга ударила ученика восьмого класса, отказывавшегося выключать... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:31

2024-12-06T08:31

2024-12-06T09:38

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как учитель биологии в одной из школ Екатеринбурга ударила ученика восьмого класса, отказывавшегося выключать музыку на уроке, сообщает региональное надзорное ведомство. "По предварительной информации... 5 декабря, учитель биологии допустила факт жестокого обращения и применила непедагогический метод воспитания к ученику восьмого класса. Во время урока учитель ударила несовершеннолетнего по лицу, отреагировав подобным образом на то, что школьник срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал", - говорится в сообщении. Уточняется, что ведомство выясняет обстоятельства инцидента, действиям сотрудников школы будет дана оценка в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.Как добавили в региональном управлении СК РФ, следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

https://ria.ru/20241205/kamchatka-1987466069.html

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екатеринбург

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург