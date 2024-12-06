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Калужский губернатор пообещал отремонтировать школу №1 в Сосенском - РИА Новости, 06.12.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:20 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/shapsha-1987776536.html
Калужский губернатор пообещал отремонтировать школу №1 в Сосенском
Калужский губернатор пообещал отремонтировать школу №1 в Сосенском - РИА Новости, 06.12.2024
Калужский губернатор пообещал отремонтировать школу №1 в Сосенском
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел личный прием жителей Козельского района и по итогам принял ряд решений, в частности, обещал решить вопрос с... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:20
2024-12-06T17:20
калужская область
козельский район
россия
калужская область
владислав шапша
сергей кравцов
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КАЛУГА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел личный прием жителей Козельского района и по итогам принял ряд решений, в частности, обещал решить вопрос с капремонтом школы №1 имени Героя России В.Н. Игнатова в Сосенском, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в пятницу в рамках рабочей поездки в Козельский район губернатор Владислав Шапша встретился с гражданами, которые обратились к нему с просьбами о содействии в решении личных и общественных вопросов. В ходе приема губернатор принял более 40 человек, было рассмотрено около 60 вопросов, из которых большая часть касалась деятельности муниципальной власти. Губернатор выслушал также тех, кто не смог записаться на приём заранее. В частности, на приеме обсуждались перспективы развития коммунальной и социальной инфраструктуры района, дорожной сети, помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Владислав Шапша, рассматривая обращение жителей о ремонте средней школы №1 имени Героя России В.Н. Игнатова в Сосенском, позвонил министру просвещения России Сергею Кравцову. Зданию учебного заведения более 50 лет, и частично помещения ремонтируют, в том числе для создания "Точек роста", но нужен капремонт. Пока объект не удалось включить в программу модернизации школьных систем образования, поскольку в нее включают те школы, которые надо ремонтировать в первоочередном порядке. "Но тут особая ситуация. Заручился поддержкой Сергея Сергеевича Кравцова: на 2026 год школу Героя постараемся включить в программу капремонта", - сказал губернатор. Часть вопросов касалась жилищно-коммунальных проблем жителей военного городка. По словам губернатора, их решение возможно только при условии передачи объектов ЖКХ в муниципальную собственность. "Минобороны выполняет важнейшие задачи по обеспечению безопасности страны. А водой и теплом, считаю, должны заниматься коммунальщики. Готовы взять сети на баланс муниципалитета. Недавно получил письмо от Минобороны о готовности рассмотреть вопрос о передаче объектов в безвозмездное пользование", - отметил губернатор. По итогам личного приёма Владислав Шапша дал ряд поручений руководителям районной администрации и профильных ведомств по устранению поднятых жителями Козельского района проблем. Все рассмотренные вопросы взяты им на личный контроль, подчеркивают в областном правительстве.
https://ria.ru/20241205/byudzhet-1987587557.html
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козельский район, россия, калужская область, владислав шапша, сергей кравцов
Калужская область, Козельский район, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Сергей Кравцов
Калужский губернатор пообещал отремонтировать школу №1 в Сосенском

Калужский губернатор Шапша пообещал отремонтировать школу №1 в городе Сосенском

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел личный прием жителей Козельского района и по итогам принял ряд решений, в частности, обещал решить вопрос с капремонтом школы №1 имени Героя России В.Н. Игнатова в Сосенском, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что в пятницу в рамках рабочей поездки в Козельский район губернатор Владислав Шапша встретился с гражданами, которые обратились к нему с просьбами о содействии в решении личных и общественных вопросов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год
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В ходе приема губернатор принял более 40 человек, было рассмотрено около 60 вопросов, из которых большая часть касалась деятельности муниципальной власти. Губернатор выслушал также тех, кто не смог записаться на приём заранее. В частности, на приеме обсуждались перспективы развития коммунальной и социальной инфраструктуры района, дорожной сети, помощи участникам специальной военной операции и их семьям.
Владислав Шапша, рассматривая обращение жителей о ремонте средней школы №1 имени Героя России В.Н. Игнатова в Сосенском, позвонил министру просвещения России Сергею Кравцову. Зданию учебного заведения более 50 лет, и частично помещения ремонтируют, в том числе для создания "Точек роста", но нужен капремонт. Пока объект не удалось включить в программу модернизации школьных систем образования, поскольку в нее включают те школы, которые надо ремонтировать в первоочередном порядке.
"Но тут особая ситуация. Заручился поддержкой Сергея Сергеевича Кравцова: на 2026 год школу Героя постараемся включить в программу капремонта", - сказал губернатор.
Часть вопросов касалась жилищно-коммунальных проблем жителей военного городка. По словам губернатора, их решение возможно только при условии передачи объектов ЖКХ в муниципальную собственность.
"Минобороны выполняет важнейшие задачи по обеспечению безопасности страны. А водой и теплом, считаю, должны заниматься коммунальщики. Готовы взять сети на баланс муниципалитета. Недавно получил письмо от Минобороны о готовности рассмотреть вопрос о передаче объектов в безвозмездное пользование", - отметил губернатор.
По итогам личного приёма Владислав Шапша дал ряд поручений руководителям районной администрации и профильных ведомств по устранению поднятых жителями Козельского района проблем. Все рассмотренные вопросы взяты им на личный контроль, подчеркивают в областном правительстве.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров"
4 декабря, 16:49
 
Калужская областьКозельский районРоссияКалужская областьВладислав ШапшаСергей Кравцов
 
 
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