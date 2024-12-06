https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила

Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила - РИА Новости, 06.12.2024

Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила

Нервозность американских элит последнего времени, их головокружительные метания от угроз к просьбам о перемирии получили объяснение: в США крайне тревожатся по... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:00

2024-12-06T08:00

2024-12-06T19:31

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Нервозность американских элит последнего времени, их головокружительные метания от угроз к просьбам о перемирии получили объяснение: в США крайне тревожатся по поводу скорого истечения срока действия Договора СНВ-3. До 5 февраля 2026 года осталось всего ничего.Двусторонний договор между Россией и США, как мы помним, ограничивает количество МБР, ядерных боезарядов и прочих средств гарантированного взаимного уничтожения, а также прописывает системы контроля и инспектирования. После того как американцы разломали все существовавшие соглашения в сфере вооружений, выйдя из Договора по ПРО и Договора по ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия, СНВ-3 оставался последним гарантом хоть какой-то стабильности в ядерной сфере.Видя, что американцы наплевательски относятся к этому соглашению, Москва в 2023 году приостановила действие СНВ-3, однако обязалась не наращивать количество ядерных зарядов вплоть до окончания срока его действия.И тут американцы поняли, что сами загнали себя в ловушку. Поначалу им казалось, что выход из всех договоров пойдет им на пользу по принципу: если джентльмен не может выиграть по правилам, он меняет правила. Однако за эти годы Россия совершила грандиозный технологический рывок в ракетах средней дальности и иных средствах доставки, а Штаты безнадежно в этой области отстали. В 2026-м руки у Москвы будут развязаны и она сможет как угодно экспериментировать со своим арсеналом. Что ж, джентльмены заволновались и захотели опять поменять правила.Влиятельный журнал Foreign Affairs предлагает Трампу немедленно заняться вопросом продления Договора СНВ-3 — только в новой, неожиданной конфигурации. Теперь, кроме США и России, стороной договора внезапно должен стать Китай, несмотря на многочисленные отказы Пекина. Одновременно предлагается как-то "контролировать" ядерный потенциал Северной Кореи.То есть если раньше ядерный потенциал Соединенных Штатов уравнивался с ядерным потенциалом России, то теперь нам предлагается уравнять американский арсенал с вооружениями России, Китая, да еще и КНДР. Получается, что мы все сократимся, а США свое вооружение нарастят.Москва не раз заявляла, что в новом договоре должны учитываться ядерные арсеналы таких союзников Штатов, как Британия и Франция. По версии Foreign Affairs, эти натовские страны вместе с США должны принять участие в переговорах с Россией, однако об их обязательствах ничего не говорится.Для снижения напряженности России, Китаю и Соединенным Штатам предлагается еще до заключения договоренностей взять полугодовую паузу. России — не проводить ядерные испытания в Белоруссии, Китаю — не ставить в шахты новые ракеты на дежурство, а США — не увеличивать число ядерных боеголовок (хотя Договором СНВ-3 это и так запрещено).Одновременно вбрасывается идея взаимного отказа от системы ответно-встречного удара (американцы называют ее "запуском по предупреждению"). Это значит, что когда спутники засекают запуск вражеских ракет, то ответный удар наносится автоматически. В предельном случае это отечественная система "Периметр", или "Мертвая рука": она позволяет нивелировать риски, связанные с возможным уничтожением командных центров или ракетных шахт. И вот эту систему, действовавшую как сдерживающий фактор между США и Россией на протяжении десятилетий, американцы предлагают отменить — на взаимной основе, конечно, а вы что подумали?Средств проверки такой отмены, конечно же, не существует. Впрочем, если бы они и были, то американцы приноровились совершенно внаглую наших инспекторов к себе не пускать, отказывая им в визах (это, кстати, и стало поводом приостановки Россией участия в СНВ-3). Джентльмены предлагают верить им на слово. Особенно экзотично такие предложения звучат после того, как из Вашингтона на самом высоком уровне разносились угрозы бомбить Москву и нанести России стратегическое поражение.Такие предложения по ядерному сдерживанию настолько неуместны, что непонятно, как вообще можно затащить Москву и Пекин на столь невыгодные для них переговоры. Но тут автор вытаскивает кнут и пряник.В качестве пряников выступают Украина и Тайвань. Мирное соглашение между Москвой и Киевом якобы позволит Трампу выторговать взамен согласие России на участие в переговорах по ядерному оружию. Для Китая такой же разменной монетой станет Тайвань и его возможная демилитаризация.Ну а в качестве кнута — полный ассортимент угроз. Джентльмены вспоминают свое гангстерское прошлое и грозят, что у Японии и Южной Кореи может внезапно, откуда ни возьмись появиться свое ядерное оружие. Также оно может обнаружиться и в европейских странах — нетрудно догадаться, что нам намекают на Украину.Интересно, откуда же ядерка появится в этих странах, если вся их военная машина прочно встроена в американскую систему? Неужели американцы сами им его дадут? Да нет, не может быть.Еще один кнут — это угроза развязать гонку ядерных вооружений и приняться клепать ядерные боеголовки в количестве, не предусмотренном никакими договоренностями. То есть эксперты Вашингтона открыто предлагают ему нарушить свои обязательства.Поразительный цинизм, конечно, но еще удивительнее, что все это подается как забота о нераспространении ядерного оружия. То есть это вот так американцы борются за мир во всем мире — грозят раздать своим вассалам ядерное оружие и неконтролируемо нарастить его выпуск. Как пелось в старой песенке: "Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!"Все эти хотелки джентльменам придется, конечно, спрятать куда подальше. У Москвы и Пекина совершенно другой взгляд на проблему ядерной безопасности и есть все средства для того, чтобы отстоять свое видение. А хамоватый тон и гангстерский стиль общения стоит приберечь для более нервных контрагентов: "России угрожать бессмысленно: ее это только взбадривает".

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html

https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986737970.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

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россия, сша, москва, аналитика