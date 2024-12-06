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Третья мировая война уже началась, заявил замглавы правительства Сербии - РИА Новости, 06.12.2024
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16:45 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/serbiya-1987763181.html
Третья мировая война уже началась, заявил замглавы правительства Сербии
Третья мировая война уже началась, заявил замглавы правительства Сербии - РИА Новости, 06.12.2024
Третья мировая война уже началась, заявил замглавы правительства Сербии
Третья мировая война уже началась, вопрос лишь в том, будет ли применено ядерное оружие, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:45
2024-12-06T16:45
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БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Третья мировая война уже началась, вопрос лишь в том, будет ли применено ядерное оружие, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Вице-премьер Сербии находится с рабочим визитом в ОАЭ, где участвует в Веронском Евразийском экономическом форуме в городе Рас-эль-Хайма. "Не является вопросом, началась ли третья мировая война. Началась, вопрос только в том, достигнет ли эскалирует ли конфликт до применения ядерного оружия, больше ничего", - цитирует выступление Вулина его пресс-служба. По его словам бомбардировками Сербии 1999 года западные страны утратили доверие свободных государств. "Агрессия НАТО на Сербию в 1999 году была последним безнаказанным преступлением в проклятом и кровавом ХХ веке. И никто не был обвинен в этом, даже ООН никогда ничего не заявила об этом, не пересмотрела. Агрессия НАТО на Сербию - пик однополярного мира… После агрессии на Сербию НАТО и Запад потеряли моральный вес", - указал сербский министр. Вулин задался вопросом, как Запад может после этого требовать, чтобы "Сербия согласилась с тем, что границы Украины святые, а сербские - нет?". "Благодаря президенту (Сербии Александру - ред.) Вучичу мы достаточно храбрые, чтобы сказать, что не будем вводить санкции против России, не хотим прерывать сотрудничество с Китаем. Хотим быть свободными, это наш выбор", - подчеркнул вице-премьер Сербии. Ранее Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. Он заявил 19 ноября, что президент России Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия при угрозе для Москвы и отсутствии другого выхода. По словам Вучича, Сербия в данный момент не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах, чью инфраструктуру необходимо обновлять, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллион мест в них при населении около 7 миллионов человек. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240924/vuchich-1974510540.html
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в мире, сербия, россия, украина, александр вулин, владимир путин, нато, оон
В мире, Сербия, Россия, Украина, Александр Вулин, Владимир Путин, НАТО, ООН
Третья мировая война уже началась, заявил замглавы правительства Сербии

Замглавы правительства Сербии Вулин: заявил, что третья мировая война уже идет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Третья мировая война уже началась, вопрос лишь в том, будет ли применено ядерное оружие, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин.
Вице-премьер Сербии находится с рабочим визитом в ОАЭ, где участвует в Веронском Евразийском экономическом форуме в городе Рас-эль-Хайма.
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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"Не является вопросом, началась ли третья мировая война. Началась, вопрос только в том, достигнет ли эскалирует ли конфликт до применения ядерного оружия, больше ничего", - цитирует выступление Вулина его пресс-служба.
По его словам бомбардировками Сербии 1999 года западные страны утратили доверие свободных государств. "Агрессия НАТО на Сербию в 1999 году была последним безнаказанным преступлением в проклятом и кровавом ХХ веке. И никто не был обвинен в этом, даже ООН никогда ничего не заявила об этом, не пересмотрела. Агрессия НАТО на Сербию - пик однополярного мира… После агрессии на Сербию НАТО и Запад потеряли моральный вес", - указал сербский министр.
Вулин задался вопросом, как Запад может после этого требовать, чтобы "Сербия согласилась с тем, что границы Украины святые, а сербские - нет?".
"Благодаря президенту (Сербии Александру - ред.) Вучичу мы достаточно храбрые, чтобы сказать, что не будем вводить санкции против России, не хотим прерывать сотрудничество с Китаем. Хотим быть свободными, это наш выбор", - подчеркнул вице-премьер Сербии.
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Ранее Вучич выразил озабоченность состоянием бомбоубежищ в свете возможной ядерной угрозы в мире, по его словам, ситуация удручающая. Он заявил 19 ноября, что президент России Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия при угрозе для Москвы и отсутствии другого выхода.
По словам Вучича, Сербия в данный момент не готова к ядерному конфликту, располагает всего 257 тысячами мест в убежищах, чью инфраструктуру необходимо обновлять, чтобы достигнуть числа в 1,5 миллион мест в них при населении около 7 миллионов человек.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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