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В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах - РИА Новости, 06.12.2024
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16:53 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/serbija-1987765060.html
В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах
В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах - РИА Новости, 06.12.2024
В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах
В Сербии сторонники оппозиции и студенты в пятницу блокировали несколько улиц в разных городах, заявляя свою акцию как протест из-за гибели 15 человек при... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:53
2024-12-06T16:53
в мире
сербия
белград (город)
северная македония
александр вучич
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. В Сербии сторонники оппозиции и студенты в пятницу блокировали несколько улиц в разных городах, заявляя свою акцию как протест из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Акция началась в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад. "В Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах в Сербии и сегодня (граждане – ред.) стояли 15 минут на акции протеста с оказанием почтения 15 погибшим при обрушении козырька на железнодорожной станции 1 ноября, память жертв почтили студенты во всех четырех университетских центрах нашей страны, а также ученики гимназии Йован Йованович Змай в Нови-Саде и других гимназий", - передает портал оппозиционного издания Danas. Про информации портала, в пятницу в знак протеста заблокировано преподавание на 11 факультетах и в трех гимназиях Белграда, на трех факультетах Нови-Сада и одном в Нише, а также ректорат университета в Крагуеваце. Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии. Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих. Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции – обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и "увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%".
https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html
https://ria.ru/20241203/serbiya-1987132212.html
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в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич
В мире, Сербия, Белград (город), Северная Македония, Александр Вучич, Милош Вучевич
В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах

В Сербии оппозиция и студенты блокировали улицы в городах в знак протеста

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди, устроившие 15-минутную блокаду улицы в Белграде
Люди, устроившие 15-минутную блокаду улицы в Белграде - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди, устроившие 15-минутную блокаду улицы в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. В Сербии сторонники оппозиции и студенты в пятницу блокировали несколько улиц в разных городах, заявляя свою акцию как протест из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.
Акция началась в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад.
Протестующие в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей
8 ноября, 22:29
Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах в Сербии и сегодня (граждане – ред.) стояли 15 минут на акции протеста с оказанием почтения 15 погибшим при обрушении козырька на железнодорожной станции 1 ноября, память жертв почтили студенты во всех четырех университетских центрах нашей страны, а также ученики гимназии Йован Йованович Змай в Нови-Саде и других гимназий", - передает портал оппозиционного издания Danas.
Про информации портала, в пятницу в знак протеста заблокировано преподавание на 11 факультетах и в трех гимназиях Белграда, на трех факультетах Нови-Сада и одном в Нише, а также ректорат университета в Крагуеваце.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии.
Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих.
Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции – обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и "увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%".
Потасовка перед дверями скупщины во время протеста из-за гибели людей при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в Сербии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Сербии протестующие устроили потасовку перед зданием городского собрания
3 декабря, 16:52
 
В миреСербияБелград (город)Северная МакедонияАлександр ВучичМилош Вучевич
 
 
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