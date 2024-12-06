В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах
В Сербии оппозиция и студенты блокировали улицы в городах в знак протеста
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди, устроившие 15-минутную блокаду улицы в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди, устроившие 15-минутную блокаду улицы в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. В Сербии сторонники оппозиции и студенты в пятницу блокировали несколько улиц в разных городах, заявляя свою акцию как протест из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.
Акция началась в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад.
"В Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах в Сербии и сегодня (граждане – ред.) стояли 15 минут на акции протеста с оказанием почтения 15 погибшим при обрушении козырька на железнодорожной станции 1 ноября, память жертв почтили студенты во всех четырех университетских центрах нашей страны, а также ученики гимназии Йован Йованович Змай в Нови-Саде и других гимназий", - передает портал оппозиционного издания Danas.
Про информации портала, в пятницу в знак протеста заблокировано преподавание на 11 факультетах и в трех гимназиях Белграда, на трех факультетах Нови-Сада и одном в Нише, а также ректорат университета в Крагуеваце.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии.
Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих.
Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции – обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и "увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%".