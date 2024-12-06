https://ria.ru/20241206/serbija-1987765060.html

В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах

В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах - РИА Новости, 06.12.2024

В Сербии оппозиция блокировала улицы в нескольких городах

В Сербии сторонники оппозиции и студенты в пятницу блокировали несколько улиц в разных городах, заявляя свою акцию как протест из-за гибели 15 человек при... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:53

2024-12-06T16:53

2024-12-06T16:53

в мире

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белград (город)

северная македония

александр вучич

милош вучевич

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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. В Сербии сторонники оппозиции и студенты в пятницу блокировали несколько улиц в разных городах, заявляя свою акцию как протест из-за гибели 15 человек при обрушении 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Акция началась в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде месяц назад. "В Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах в Сербии и сегодня (граждане – ред.) стояли 15 минут на акции протеста с оказанием почтения 15 погибшим при обрушении козырька на железнодорожной станции 1 ноября, память жертв почтили студенты во всех четырех университетских центрах нашей страны, а также ученики гимназии Йован Йованович Змай в Нови-Саде и других гимназий", - передает портал оппозиционного издания Danas. Про информации портала, в пятницу в знак протеста заблокировано преподавание на 11 факультетах и в трех гимназиях Белграда, на трех факультетах Нови-Сада и одном в Нише, а также ректорат университета в Крагуеваце. Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии. Он заверил, что "в Сербии этого не будет, будьте уверены, наше государство намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", и что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть "и терпим все глупости" протестующих. Требования протестующих студентов совпадают с требованиями оппозиции – обнародование договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, отставка и расследование в отношении премьера Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также освобождение ранее задержанных на протестах и "увеличение государственных отчислений государственным факультетам на 20%".

https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

https://ria.ru/20241203/serbiya-1987132212.html

сербия

белград (город)

северная македония

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в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, милош вучевич