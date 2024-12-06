https://ria.ru/20241206/serbija-1987660971.html

Сербия надеется согласовать с Венгрией проект трубопровода

Сербия надеется согласовать с Венгрией проект трубопровода - РИА Новости, 06.12.2024

Сербия надеется согласовать с Венгрией проект трубопровода

Сербия надеется в 2025 году согласовать с Венгрией проект трубопровода, который подключит страну к нефтепроводу "Дружба", сообщил вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:06

2024-12-06T10:06

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек - РИА Новости. Сербия надеется в 2025 году согласовать с Венгрией проект трубопровода, который подключит страну к нефтепроводу "Дружба", сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Я рассчитываю, что мы очень быстро договоримся с Венгрией. Как вы знаете, у нас есть проект этого нефтепровода, и мы уже работаем над согласованием с венгерской стороной. Надеемся договориться с Венгрией в следующем году", - сказал он о планах по строительству нефтепровода-отвода от "Дружбы". Сербия обратилась к России за помощью в реализации этого нефтепровода , и "Транснефть" готова посодействовать, говорил в ноябре журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда. Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Технико-экономическое обоснование строительства Сербия планирует завершить до конца этого года, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией , который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF.

https://ria.ru/20241202/vengrija-1986859620.html

https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html

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сербия, венгрия, россия, александр вулин, александр вучич, транснефть, в мире