https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987834976.html

В ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, пишет Politico

В ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, пишет Politico - РИА Новости, 06.12.2024

В ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, пишет Politico

Новый пакет санкций против России не смогли согласовать в Евросоюзе в пятницу из-за несогласия представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:17

2024-12-06T23:17

2024-12-06T23:17

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евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый пакет санкций против России не смогли согласовать в Евросоюзе в пятницу из-за несогласия представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, позволяющих западным фирмам продолжать работу в РФ, несмотря на ограничительные меры, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Ранее издание сообщало о том, что в пятницу послы стран ЕС попытаются согласовать 15-й по счету пакет санкций против России. дипломаты надеются добиться окончательного одобрения до конца года. "Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения на компании и нефтяные танкеры... Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет (санкций - ред.), потому что он также продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России несмотря на санкции", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех европейских дипломатов. Как отмечает издание, действие продлевалось уже трижды с декабря 2022 года. Согласно черновику документа, в рамках нового пакета санкций в ЕС также намерены увеличить число танкеров, против которых вводятся ограничительные меры, до 75. Ранее СМИ сообщали, что новый пакет антироссийских мер может быть принят Брюсселем до конца 2024 года, в него могут включить ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть более 50 физических лиц и около 30 организаций. СМИ указывали, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Санкции могут ввести и в отношении российских фирм, специализирующихся на транспортировке нефти, а также в отношении военных и руководителей компаний. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают РФ получать военные технологии, они базируются в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html

https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html

https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987824646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, латвия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции