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Сийярто пошутил про обход антироссийских санкций в Европе - РИА Новости, 06.12.2024
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20:48 06.12.2024 (обновлено: 21:06 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987824646.html
Сийярто пошутил про обход антироссийских санкций в Европе
Сийярто пошутил про обход антироссийских санкций в Европе - РИА Новости, 06.12.2024
Сийярто пошутил про обход антироссийских санкций в Европе
Обход антироссийских санкций уже превратился в общеевропейский вид спорта, так что Европе следует менять стратегию, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:48
2024-12-06T21:06
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Обход антироссийских санкций уже превратился в общеевропейский вид спорта, так что Европе следует менять стратегию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Стратегия, которую Запад применял до сих пор, провалилась, поставки оружия (Украине - ред.) и введение санкций не приближают мир. Карательные меры наносят наибольший вред европейской экономике, а уклонение от них стало общеевропейским видом спорта", - сказал Сийярто, выступая в университете Ньиредьхазы, его речь транслировалась в соцсети Facebook*. По его словам, Западу следует задуматься о смене стратегии и прикладывать усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее Сийярто заявлял, что Россию нельзя исключить из международной торговли, те, кто об этом заявляет, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать. Министр также отмечал, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987519938.html
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в мире, украина, россия, европа, петер сийярто, евросоюз, венгрия
В мире, Украина, Россия, Европа, Петер Сийярто, Евросоюз, Венгрия
Сийярто пошутил про обход антироссийских санкций в Европе

Сийярто: обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Обход антироссийских санкций уже превратился в общеевропейский вид спорта, так что Европе следует менять стратегию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Стратегия, которую Запад применял до сих пор, провалилась, поставки оружия (Украине - ред.) и введение санкций не приближают мир. Карательные меры наносят наибольший вред европейской экономике, а уклонение от них стало общеевропейским видом спорта", - сказал Сийярто, выступая в университете Ньиредьхазы, его речь транслировалась в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Лавров провел встречу с Сийярто
5 декабря, 14:29
По его словам, Западу следует задуматься о смене стратегии и прикладывать усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Сийярто заявлял, что Россию нельзя исключить из международной торговли, те, кто об этом заявляет, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать. Министр также отмечал, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".
* Запрещена в РФ как экстремистская
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это
20 сентября, 22:26
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаПетер СийяртоЕвросоюзВенгрия
 
 
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