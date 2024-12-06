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Guardian: Салливан пообещал Киеву сотни тысяч снарядов и бронетехнику - РИА Новости, 06.12.2024
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06:36 06.12.2024 (обновлено: 10:42 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/sallivan-1987645102.html
Guardian: Салливан пообещал Киеву сотни тысяч снарядов и бронетехнику
Guardian: Салливан пообещал Киеву сотни тысяч снарядов и бронетехнику - РИА Новости, 06.12.2024
Guardian: Салливан пообещал Киеву сотни тысяч снарядов и бронетехнику
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в четверг пообещал РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:36
2024-12-06T10:42
в мире
украина
россия
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джейк салливан
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в четверг пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года, сообщает газета The Guardian со ссылкой на поступивший в ее распоряжение брифинг.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году."Джейк Салливан в четверг более часа встречался с &lt;...&gt; Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", — говорится в сообщении.Кроме того, по данным газеты, США также обещают поддержать Украину в вопросе живой силы, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Согласно газете, кредиты для Украины на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут обеспечены доходами от российских иммобилизованных суверенных активов, были "уже почти одобрены". Как пишет газета, США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, с целью усложнить возможности России продолжать военные действия и якобы усилить позиции Украины за столом переговоров.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241206/tayna-1987638024.html
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в мире, украина, россия, сша, джейк салливан, андрей ермак, владимир зеленский, нато, евросоюз, g7
В мире, Украина, Россия, США, Джейк Салливан, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, G7
Guardian: Салливан пообещал Киеву сотни тысяч снарядов и бронетехнику

Guardian: Салливан пообещал Киеву новое вооружение к середине января

© AP Photo / Evan VucciДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в четверг пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года, сообщает газета The Guardian со ссылкой на поступивший в ее распоряжение брифинг.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году.
Вашингтон перед инаугурацией Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Раде раскрыли тайну визита соратника Зеленского в США
Вчера, 03:20
"Джейк Салливан в четверг более часа встречался с <...> Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным газеты, США также обещают поддержать Украину в вопросе живой силы, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории. Согласно газете, кредиты для Украины на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут обеспечены доходами от российских иммобилизованных суверенных активов, были "уже почти одобрены". Как пишет газета, США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, с целью усложнить возможности России продолжать военные действия и якобы усилить позиции Украины за столом переговоров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон
5 декабря, 22:55
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжейк СалливанАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзG7
 
 
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