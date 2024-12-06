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Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2024
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18:53 06.12.2024 (обновлено: 19:46 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/ryabkov-1987809079.html
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2024
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков
Москва открыта для честного диалога с США на основе взаимного уважения и учета интересов, но воспользуется ли этим шансом администрация победившего на выборах... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:53
2024-12-06T19:46
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва открыта для честного диалога с США на основе взаимного уважения и учета интересов, но воспользуется ли этим шансом администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа - "большой вопрос", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация - большой вопрос", - сказал Рябков в интервью kp.ru.Отвечая на вопрос, есть ли в США политические силы, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией, он отметил, что среди политического класса США, чьи представители рассматривают РФ как врага и экзистенциальную угрозу, "друзей Москвы" практически нет."В условиях, когда антироссийская истерия приобрела в США массовый характер, любой "симпатизирующий русским" мгновенно оказывается маргиналом. Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов "Америка прежде всего" и "мир через силу", которые не стыкуются с нашими национальными интересами", - подчеркнул Рябков.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html
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сша, россия, москва, дональд трамп, сергей рябков, в мире, nbc, камала харрис
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Сергей Рябков, В мире, NBC, Камала Харрис
Россия готова к диалогу с США, заявил Рябков

Рябков заявил, что Россия открыта для честного диалога с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва открыта для честного диалога с США на основе взаимного уважения и учета интересов, но воспользуется ли этим шансом администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа - "большой вопрос", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация - большой вопрос", - сказал Рябков в интервью kp.ru.
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Отвечая на вопрос, есть ли в США политические силы, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией, он отметил, что среди политического класса США, чьи представители рассматривают РФ как врага и экзистенциальную угрозу, "друзей Москвы" практически нет.
"В условиях, когда антироссийская истерия приобрела в США массовый характер, любой "симпатизирующий русским" мгновенно оказывается маргиналом. Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов "Америка прежде всего" и "мир через силу", которые не стыкуются с нашими национальными интересами", - подчеркнул Рябков.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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