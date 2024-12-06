https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987832045.html

Кандидат в президенты Румынии раскритиковал решение КС по выборам

Кандидат в президенты Румынии раскритиковал решение КС по выборам - РИА Новости, 06.12.2024

Кандидат в президенты Румынии раскритиковал решение КС по выборам

Отмена Конституционным судом итогов первого тура выборов президента Румынии представляет собой государственный переворот, заявил в видеообращении независимый... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T22:23

2024-12-06T22:23

2024-12-06T23:22

президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Отмена Конституционным судом итогов первого тура выборов президента Румынии представляет собой государственный переворот, заявил в видеообращении независимый кандидат Кэлин Джорджеску."Последнее решение Конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот", — подчеркнул он.Политик отметил, что судебная система республики утратила свою независимость и подчинена политическим приказам. По его словам, демократия не подлежит торгу, а власть народа — это основа демократического государства, так как быть суверенным — значит уважать выбор других."Румыны должны продолжать борьбу за свои права. Сегодня мы находимся на пороге нового этапа в истории этой страны. Мы должны быть едины, смелы и верны идеалам демократии", — добавил Джорджеску.Ранее в пятницу Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Марчел Чолаку поддержал решение Конституционного суда, назвав его правильным. Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в видеообращении, что очередную дату выборов главы государства установит новое правительство, которое изберут после сформирования парламентского большинства.Президентские выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94 процента голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, поддерживающей партнерство с НАТО и США, — 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.Парламентские выборы состоялись 1 декабря, жители страны выбирали членов палаты депутатов и сената на ближайшие четыре года. По данным ЦИК, в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% — в палате депутатов. Также в парламент проходят "Альянс за объединение румын" (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).Президент Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ они были рассекречены. Глава государства в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джорджеску.Румынская служба информации заявила, что для продвижения кандидата использовалась платформа TikTok — якобы там создали более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих учетных записей контролировалась через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987824877.html

https://ria.ru/20241206/kandidat-1987780560.html

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президентские выборы в румынии — 2024, в мире, румыния, украина, сша, клаус йоханнис, марчел чолаку, нато