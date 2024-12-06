https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987824877.html

Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом

Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом - РИА Новости, 06.12.2024

Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом

Отмена второго тура президентских выборов в Румынии фактически является госпереворотом, теперь к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:52

2024-12-06T20:52

2024-12-06T21:05

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отмена второго тура президентских выборов в Румынии фактически является госпереворотом, теперь к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, отметил сенатор Алексей Пушков. Выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94%голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,18% голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря. "В Румынии - фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, причина - победа в первом туре независимого кандидата Джеорджеску, которого, "по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, ни в коем случае нельзя допускать к власти". "Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, сторонники фон дер Ляйен, однополых браков и транссексуальных операций", - добавил он. Остальных будут нещадно выбраковывать. Таков смысл решения румынского суда, написал сенатор. "Да это, впрочем, было и не его решение", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987765534.html

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в мире, румыния, россия, сша, алексей пушков, нато, евросоюз