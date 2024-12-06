Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 06.12.2024 (обновлено: 21:05 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987824877.html
Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом
Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом - РИА Новости, 06.12.2024
Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом
Отмена второго тура президентских выборов в Румынии фактически является госпереворотом, теперь к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:52
2024-12-06T21:05
в мире
румыния
россия
сша
алексей пушков
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отмена второго тура президентских выборов в Румынии фактически является госпереворотом, теперь к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, отметил сенатор Алексей Пушков. Выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94%голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,18% голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря. "В Румынии - фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, причина - победа в первом туре независимого кандидата Джеорджеску, которого, "по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, ни в коем случае нельзя допускать к власти". "Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, сторонники фон дер Ляйен, однополых браков и транссексуальных операций", - добавил он. Остальных будут нещадно выбраковывать. Таков смысл решения румынского суда, написал сенатор. "Да это, впрочем, было и не его решение", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987765534.html
https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html
румыния
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия, сша, алексей пушков, нато, евросоюз
В мире, Румыния, Россия, США, Алексей Пушков, НАТО, Евросоюз
Пушков назвал отмену второго тура выборов в Румынии госпереворотом

Пушков назвал отмену второго тура президентских выборов в Румынии госпереворотом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отмена второго тура президентских выборов в Румынии фактически является госпереворотом, теперь к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, отметил сенатор Алексей Пушков.
Выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94%голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,18% голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Румынии завели уголовные дела из-за вмешательства в выборы
Вчера, 16:50
"В Румынии - фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, причина - победа в первом туре независимого кандидата Джеорджеску, которого, "по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, ни в коем случае нельзя допускать к власти".
"Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, сторонники фон дер Ляйен, однополых браков и транссексуальных операций", - добавил он.
Остальных будут нещадно выбраковывать. Таков смысл решения румынского суда, написал сенатор. "Да это, впрочем, было и не его решение", - заключил Пушков.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
5 декабря, 06:06
 
В миреРумынияРоссияСШААлексей ПушковНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала