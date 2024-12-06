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В Румынии завели уголовные дела из-за вмешательства в выборы
В Румынии завели уголовные дела из-за вмешательства в выборы - РИА Новости, 06.12.2024
В Румынии завели уголовные дела из-за вмешательства в выборы
По факту массированного вмешательства в выборы президента Румынии генпрокуратура страны возбудила два уголовных дела, сообщает в пятницу телеканал Digi24. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:50
2024-12-06T16:50
2024-12-06T17:04
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. По факту массированного вмешательства в выборы президента Румынии генпрокуратура страны возбудила два уголовных дела, сообщает в пятницу телеканал Digi24.Ранее генеральная прокуратура Румынии объявила, что инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. На заседании ВСБ, прошедшем в четверг, были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД."По факту вмешательства в президентские выборы открыты два уголовных дела. Это стало возможным после того, как были рассекречены документы, указывающие на создание тысяч фальшивых аккаунтов в интернете с целью воздействия на избирателей. Речь идет о новом типе преступлений, ранее не встречавшихся в стране. В рамках параллельных расследований прокуратура также проверяет возможные экономические преступления, отмывание денег и попытки подкупа избирателей", - отмечается в публикации на сайте телеканала.Ранее в пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировала через Telegram-каналы. Более того, для продвижения кандидата использовались ролики, в которых использовались поддельные логотипы самой Румынской службы информации.
https://ria.ru/20241205/tiktok-1987585952.html
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румыния, генеральная прокуратура рф, в мире, сша, технологии, нато, tiktok, клаус йоханнис
Румыния, Генеральная прокуратура РФ, В мире, США, Технологии, НАТО, TikTok, Клаус Йоханнис
В Румынии завели уголовные дела из-за вмешательства в выборы
Генпрокуратура Румынии завела два уголовных дела из-за вмешательства в выборы
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. По факту массированного вмешательства в выборы президента Румынии генпрокуратура страны возбудила два уголовных дела, сообщает в пятницу телеканал Digi24.
Ранее генеральная прокуратура Румынии
объявила, что инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. На заседании ВСБ, прошедшем в четверг, были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД.
"По факту вмешательства в президентские выборы открыты два уголовных дела. Это стало возможным после того, как были рассекречены документы, указывающие на создание тысяч фальшивых аккаунтов в интернете с целью воздействия на избирателей. Речь идет о новом типе преступлений, ранее не встречавшихся в стране. В рамках параллельных расследований прокуратура также проверяет возможные экономические преступления, отмывание денег и попытки подкупа избирателей", - отмечается в публикации на сайте телеканала.
Ранее в пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok
. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО
и США
, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
Президент Румынии Клаус Йоханнис
28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировала через Telegram-каналы. Более того, для продвижения кандидата использовались ролики, в которых использовались поддельные логотипы самой Румынской службы информации.