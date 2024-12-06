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Правительство Румынии должно назначить новую дату выборов, заявил КС - РИА Новости, 06.12.2024
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16:23 06.12.2024 (обновлено: 16:27 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987757080.html
Правительство Румынии должно назначить новую дату выборов, заявил КС
Правительство Румынии должно назначить новую дату выборов, заявил КС - РИА Новости, 06.12.2024
Правительство Румынии должно назначить новую дату выборов, заявил КС
Конституционный суд Румынии в пятницу принял решение аннулировать выборы президента, правительство должно определить новую дату проведения выборов, говорится в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:23
2024-12-06T16:27
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Конституционный суд Румынии в пятницу принял решение аннулировать выборы президента, правительство должно определить новую дату проведения выборов, говорится в решении КС.КС Румынии в понедельник утвердил итоги первого тура выборов президента. После этого президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях в ходе избирательной кампании. Под давлением общественности КС решил проанализировать новые полученные жалобы, несмотря на то, что в пятницу на зарубежных участках граждане Румынии уже начали выбирать президента в рамках второго тура."На заседании 6 декабря 2024 года Конституционный суд с целью обеспечения правильности и законности избирательного процесса постановил: аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента Румынии… Избирательный процесс будет начат заново, правительство должно установить новую дату выборов президента", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.Первый тур выборов президента прошел 24 ноября, второй был запланирован на 8 ноября, решением суда его проведение отменяется.Судьи Конституционного суда приняли такое решение после срочного совещания в пятницу для консультаций, в условиях, когда в суд поступило большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
https://ria.ru/20241205/tiktok-1987585952.html
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румыния, в мире, президентские выборы в румынии — 2024, нато, tiktok, клаус йоханнис, сша
Румыния, В мире, Президентские выборы в Румынии — 2024, НАТО, TikTok, Клаус Йоханнис, США
Правительство Румынии должно назначить новую дату выборов, заявил КС

КС Румынии заявил, что правительство должно назначить новую дату выборов

© iStock.com / MediaProductionТриумфальная арка в Бухаресте
Триумфальная арка в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / MediaProduction
Триумфальная арка в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Конституционный суд Румынии в пятницу принял решение аннулировать выборы президента, правительство должно определить новую дату проведения выборов, говорится в решении КС.
КС Румынии в понедельник утвердил итоги первого тура выборов президента. После этого президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях в ходе избирательной кампании. Под давлением общественности КС решил проанализировать новые полученные жалобы, несмотря на то, что в пятницу на зарубежных участках граждане Румынии уже начали выбирать президента в рамках второго тура.
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"На заседании 6 декабря 2024 года Конституционный суд с целью обеспечения правильности и законности избирательного процесса постановил: аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента Румынии… Избирательный процесс будет начат заново, правительство должно установить новую дату выборов президента", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Первый тур выборов президента прошел 24 ноября, второй был запланирован на 8 ноября, решением суда его проведение отменяется.
Судьи Конституционного суда приняли такое решение после срочного совещания в пятницу для консультаций, в условиях, когда в суд поступило большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
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РумынияВ миреПрезидентские выборы в Румынии — 2024НАТОTikTokКлаус ЙоханнисСША
 
 
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