Правительство Румынии должно назначить новую дату выборов, заявил КС
КС Румынии заявил, что правительство должно назначить новую дату выборов
© iStock.com / MediaProductionТриумфальная арка в Бухаресте
© iStock.com / MediaProduction
Триумфальная арка в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Конституционный суд Румынии в пятницу принял решение аннулировать выборы президента, правительство должно определить новую дату проведения выборов, говорится в решении КС.
КС Румынии в понедельник утвердил итоги первого тура выборов президента. После этого президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях в ходе избирательной кампании. Под давлением общественности КС решил проанализировать новые полученные жалобы, несмотря на то, что в пятницу на зарубежных участках граждане Румынии уже начали выбирать президента в рамках второго тура.
"На заседании 6 декабря 2024 года Конституционный суд с целью обеспечения правильности и законности избирательного процесса постановил: аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента Румынии… Избирательный процесс будет начат заново, правительство должно установить новую дату выборов президента", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Первый тур выборов президента прошел 24 ноября, второй был запланирован на 8 ноября, решением суда его проведение отменяется.
Судьи Конституционного суда приняли такое решение после срочного совещания в пятницу для консультаций, в условиях, когда в суд поступило большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
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