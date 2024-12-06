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В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов - РИА Новости, 06.12.2024
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16:09 06.12.2024 (обновлено: 17:23 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987753114.html
В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов - РИА Новости, 06.12.2024
В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, передает телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:09
2024-12-06T17:23
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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, передает телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники."Конституционный суд принял решение в пятницу отменить первый тур президентских выборов, сообщили официальные источники. Это означает, что весь процесс президентских выборов начинается заново", — говорится в сообщении.Уточняется, что это решение приняли после срочного совещания на фоне большого количества поступивших обращений об отмене итогов выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборные кампании прошли с нарушениями.Правительство должно назначить новую дату для голосования.Выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94 процента голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.Конституционный суд Румынии в понедельник утвердил итоги первого тура выборов президента. После этого глава республики Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях во время избирательной кампании. Под давлением общественности КС решил проанализировать новые полученные жалобы, несмотря на то что в пятницу на зарубежных участках граждане Румынии уже начали выбирать президента в рамках второго тура.
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987626955.html
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в мире, румыния, сша, клаус йоханнис, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Клаус Йоханнис, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии
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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, передает телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники.
«
"Конституционный суд принял решение в пятницу отменить первый тур президентских выборов, сообщили официальные источники. Это означает, что весь процесс президентских выборов начинается заново", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что это решение приняли после срочного совещания на фоне большого количества поступивших обращений об отмене итогов выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборные кампании прошли с нарушениями.
Правительство должно назначить новую дату для голосования.
Выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94 процента голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
Конституционный суд Румынии в понедельник утвердил итоги первого тура выборов президента. После этого глава республики Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях во время избирательной кампании. Под давлением общественности КС решил проанализировать новые полученные жалобы, несмотря на то что в пятницу на зарубежных участках граждане Румынии уже начали выбирать президента в рамках второго тура.
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