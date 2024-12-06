https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987626955.html

Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна останется в НАТО и ЕС

Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна останется в НАТО и ЕС - РИА Новости, 06.12.2024

Кандидат в президенты Румынии заявил, что страна останется в НАТО и ЕС

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил в четверг, что в случае его избрания страна останется в составе НАТО и Европейского союза,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:38

2024-12-06T00:38

2024-12-06T11:33

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил в четверг, что в случае его избрания страна останется в составе НАТО и Европейского союза, укрепляя свои позиции в этих организациях. Ранее Джеорджеску отмечал, что членство в НАТО и ЕС не предоставляет Румынии полной безопасности, а Бухарест, по его словам, должен защищать свои интересы, находясь в этих структурах. "Будьте спокойны. Будьте добры, сохраняйте мир в своих сердцах. Оставайтесь рядом с вашими семьями. И я повторю снова: мы не выйдем из НАТО. Мы не покинем Европейский союз. Напротив, мы станем сильнее в рамках этих институтов", — сказал Джеорджеску в видеообращении на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он заверил, что Румыния станет оплотом стабильности и безопасности для всего мира, а её развитие будет полностью соответствовать демократическим ценностям. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html

https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html

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в мире, румыния, бухарест, россия, нато, евросоюз, facebook, президентские выборы в румынии — 2024