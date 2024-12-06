https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html

"Орешник" у границ НАТО. О чем Путин договорился с Лукашенко в Минске

"Орешник" у границ НАТО. О чем Путин договорился с Лукашенко в Минске - РИА Новости, 06.12.2024

"Орешник" у границ НАТО. О чем Путин договорился с Лукашенко в Минске

В столице Белоруссии состоялось заседание Высшего Госсовета Союзного государства, приуроченное к его 25-летию. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:43

2024-12-06T16:43

2024-12-06T17:52

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В столице Белоруссии состоялось заседание Высшего Госсовета Союзного государства, приуроченное к его 25-летию. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили достижения и наметили новые перспективы. Затронули и вопросы безопасности: российский лидер согласился с идеей коллеги насчет новой ракеты "Орешник". О чем договорились — в материале РИА Новости."Поставим в 2025 году"Главный итог дня: лидеры подписали новый Договор о гарантиях безопасности. Документ "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств"."Подписанием сегодня Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере", — отметил Лукашенко.Также договорились о размещении на территории Белоруссии недавно испытанной ракетной системы "Орешник". Она будет поставлена республике во второй половине 2025-го. При этом, хотя комплекс будет входить в состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС России, Минск вправе самостоятельно определять потенциальные цели для поражения.В ответ на угрозы президенты обсуждали варианты применения тактического ядерного оружия (ТЯО, с 2023 года размещено и на белорусской территории)."Возможность его использования в оборонительных целях в ответ на возможное нападение с применением оружия массового поражения или при отражении агрессии с применением обычного оружия, но создающее критическую угрозу для суверенитета и территориальной целостности, четко зафиксирована в утвержденном 19 ноября указе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", — напомнил президент."Основополагающий документ"Как правило, белорусский лидер чаще приезжает в гости, чем российский. Для Путина визит к соседу в этом году — только второй. Но повод особенный: четверть века назад, 8 декабря 1999-го, Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства."Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым Россия и Белоруссия за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу, — отметил Путин на минском заседании Госсовета. — Имею в виду в первую очередь углубление интеграции в социально-экономической, гуманитарной сферах, унификацию законодательства двух стран, а также принятые меры по надежному обеспечению общей обороны и безопасности".Именно безопасность стала в этот раз основной темой."В рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск, — напомнил президент России. — Недавно обновлена Военная доктрина Союзного государства. На утверждение Высшего Госсовета вынесена концепция безопасности, в которой сформулированы оценки текущей непростой международной обстановки и обозначены совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам".Среди угроз — действия киевского режима и его спонсоров."Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе, в частности, конечно, на Украине, — подчеркнул Путин. — Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта".Не только оборонаЭффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие экономические показатели. Товарооборот с января по сентябрь увеличился на 8,4 процента, превысив 37 миллиардов долларов."На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти девять процентов", — сообщил Путин.Москва инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов, там порядка 2,5 тысячи компаний с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, продолжается формирование объединенных рынков нефти и газа. Согласован и готов к подписанию Договор о формировании единого электроэнергетического рынка.В плановом режиме функционирует построенная "Росатомом" белорусская атомная электростанция. "Общая выработка электроэнергии на двух ее блоках превысила 36 миллиардов киловатт-часов, в том числе более 14 миллиардов в текущем году, что уже на 20 процентов выше, чем за весь 2023-й. Это хорошие показатели", — подчеркнул Путин.Лукашенко в то же время указал и на те сферы, в которых еще предстоит поработать. Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, но незадействованных резервов очень много. "На очереди — реализация проекта по Северному морскому пути. Мы уже попробовали транспортировать грузы по этому пути — получается хорошо", — уточнил президент Белоруссии.Идет работа над пилотным проектом высокоскоростной железной магистрали Москва — Санкт-Петербург. И Лукашенко рассчитывает на продолжение маршрута до белорусской столицы. Это станет еще одним крупным шагом по взаимной интеграции двух стран.

https://ria.ru/20241129/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html

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Путин о размещении "Орешника" на территории Белоруссии Путин о размещении "Орешника" на территории Белоруссии 2024-12-06T16:43 true PT6M21S

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство