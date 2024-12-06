https://ria.ru/20241206/rossiya-1987643962.html

Россия увеличила поставки платины в США

Россия увеличила поставки платины в США - РИА Новости, 06.12.2024

Россия увеличила поставки платины в США

Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T06:04

2024-12-06T06:04

2024-12-06T06:04

экономика

россия

сша

южная африка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_0:17:3528:2001_1920x0_80_0_0_8abb7eeb471b2491ffc7ccd0f62d201e.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в середине осени экспорт увеличился в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и в 2,1 раза за год - до 203 миллионов долларов. Это наибольший объем поставок с октября 2022 года, когда они составляли 253 миллиона долларов. Доля российских компаний в американском импорте в октябре составила 31,5% - максимум с апреля 2020 года. В результате Россия была вторым крупнейшим поставщиком платины в США, уступая только Южной Африке (270 миллионов долларов). В пятерку также входили Германия (51,5 миллиона долларов), Италия (25,2 миллиона) и Бельгия (22,3 миллиона). В то же время всего за десять месяцев текущего года стоимость российских поставок, наоборот, сократилась - на пятую часть, до 862 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987642412.html

https://ria.ru/20241110/rossija-1982896124.html

россия

сша

южная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, южная африка