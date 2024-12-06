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Россия увеличила поставки платины в США - РИА Новости, 06.12.2024
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06:04 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987643962.html
Россия увеличила поставки платины в США
Россия увеличила поставки платины в США - РИА Новости, 06.12.2024
Россия увеличила поставки платины в США
Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:04
2024-12-06T06:04
экономика
россия
сша
южная африка
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в середине осени экспорт увеличился в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и в 2,1 раза за год - до 203 миллионов долларов. Это наибольший объем поставок с октября 2022 года, когда они составляли 253 миллиона долларов. Доля российских компаний в американском импорте в октябре составила 31,5% - максимум с апреля 2020 года. В результате Россия была вторым крупнейшим поставщиком платины в США, уступая только Южной Африке (270 миллионов долларов). В пятерку также входили Германия (51,5 миллиона долларов), Италия (25,2 миллиона) и Бельгия (22,3 миллиона). В то же время всего за десять месяцев текущего года стоимость российских поставок, наоборот, сократилась - на пятую часть, до 862 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987642412.html
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россия
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экономика, россия, сша, южная африка
Экономика, Россия, США, Южная Африка
Россия увеличила поставки платины в США

Россия в октябре увеличила поставки платины в США до 203 миллионов долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПлатиновые слитки
Платиновые слитки - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Платиновые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, в середине осени экспорт увеличился в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и в 2,1 раза за год - до 203 миллионов долларов. Это наибольший объем поставок с октября 2022 года, когда они составляли 253 миллиона долларов.
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Доля российских компаний в американском импорте в октябре составила 31,5% - максимум с апреля 2020 года.
В результате Россия была вторым крупнейшим поставщиком платины в США, уступая только Южной Африке (270 миллионов долларов). В пятерку также входили Германия (51,5 миллиона долларов), Италия (25,2 миллиона) и Бельгия (22,3 миллиона).
В то же время всего за десять месяцев текущего года стоимость российских поставок, наоборот, сократилась - на пятую часть, до 862 миллионов долларов.
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