https://ria.ru/20241206/rossiya-1987643962.html
Россия увеличила поставки платины в США
Россия увеличила поставки платины в США - РИА Новости, 06.12.2024
Россия увеличила поставки платины в США
Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T06:04
2024-12-06T06:04
2024-12-06T06:04
экономика
россия
сша
южная африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_0:17:3528:2001_1920x0_80_0_0_8abb7eeb471b2491ffc7ccd0f62d201e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в середине осени экспорт увеличился в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и в 2,1 раза за год - до 203 миллионов долларов. Это наибольший объем поставок с октября 2022 года, когда они составляли 253 миллиона долларов. Доля российских компаний в американском импорте в октябре составила 31,5% - максимум с апреля 2020 года. В результате Россия была вторым крупнейшим поставщиком платины в США, уступая только Южной Африке (270 миллионов долларов). В пятерку также входили Германия (51,5 миллиона долларов), Италия (25,2 миллиона) и Бельгия (22,3 миллиона). В то же время всего за десять месяцев текущего года стоимость российских поставок, наоборот, сократилась - на пятую часть, до 862 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987642412.html
https://ria.ru/20241110/rossija-1982896124.html
россия
сша
южная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_811effb5b35d7c89e6f54d69dfd8ac9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, южная африка
Экономика, Россия, США, Южная Африка
Россия увеличила поставки платины в США
Россия в октябре увеличила поставки платины в США до 203 миллионов долларов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия в октябре увеличила поставки платины в США до максимальных за два года 203 миллионов долларов, что составляет почти треть от всего импорта, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, в середине осени экспорт увеличился в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и в 2,1 раза за год - до 203 миллионов долларов. Это наибольший объем поставок с октября 2022 года, когда они составляли 253 миллиона долларов.
Доля российских компаний в американском импорте в октябре составила 31,5% - максимум с апреля 2020 года.
В результате Россия
была вторым крупнейшим поставщиком платины в США
, уступая только Южной Африке
(270 миллионов долларов). В пятерку также входили Германия
(51,5 миллиона долларов), Италия
(25,2 миллиона) и Бельгия
(22,3 миллиона).
В то же время всего за десять месяцев текущего года стоимость российских поставок, наоборот, сократилась - на пятую часть, до 862 миллионов долларов.