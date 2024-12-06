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Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи - РИА Новости, 06.12.2024
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05:20 06.12.2024 (обновлено: 11:53 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987642412.html
Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи
Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи - РИА Новости, 06.12.2024
Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи
Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:20
2024-12-06T11:53
экономика
россия
южная корея
китай
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, по итогам октября Россия импортировала лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи на 3,752 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем в сентябре, и в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Это стало максимальным объемом месячных покупок лапши с октября 2004 года, тогда они составили 3,796 миллиона долларов. В южнокорейском экспорте лапши Россия заняла десятое место, поднявшись с тринадцатой строчки, которую занимала в сентябре. В топ-5 вошли Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона), Филиппины (5,9 миллиона).
https://ria.ru/20241117/odezhda-1984224431.html
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россия
южная корея
китай
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экономика, россия, южная корея, китай
Экономика, Россия, Южная Корея, Китай
Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи

Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимума за 20 лет

© AP Photo / Ahn Young-joonПолки с лапшой быстрого приготовления в одном из супермаркетов Сеула
Полки с лапшой быстрого приготовления в одном из супермаркетов Сеула - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Полки с лапшой быстрого приготовления в одном из супермаркетов Сеула. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия в октябре нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам октября Россия импортировала лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи на 3,752 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем в сентябре, и в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
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Это стало максимальным объемом месячных покупок лапши с октября 2004 года, тогда они составили 3,796 миллиона долларов.
В южнокорейском экспорте лапши Россия заняла десятое место, поднявшись с тринадцатой строчки, которую занимала в сентябре. В топ-5 вошли Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона), Филиппины (5,9 миллиона).
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