https://ria.ru/20241206/rossiya-1987630451.html
Россия хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии
Россия хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии - РИА Новости, 06.12.2024
Россия хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии
Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:35
2024-12-06T01:35
2024-12-06T02:40
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы хотели бы обсудить это со всеми нашими партнерами по данному процессу, как перекрыть каналы их финансирования и вооружения", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону. Министр добавил, что по информации, находящейся в открытом доступе, среди поддерживающих исламистские группировки в Сирии упоминаются, в частности, американцы, британцы и "некоторые другие". "Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием. Это сложная игра. В нее вовлечено много действующих лиц. Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию", - заключил Лавров. Лавров 5 декабря прибыл в Доху, где состоится совещание министров иностранных дел ОБСЕ. В рамках встречи Лавров надеется встретиться с главами МИД Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи и обсудить Сирию.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629912.html
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в мире, сирия, россия, турция, сергей лавров, такер карлсон, хакан фидан, обсе
В мире, Сирия, Россия, Турция, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Хакан Фидан, ОБСЕ
Россия хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии
Лавров: Россия хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии