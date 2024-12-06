https://ria.ru/20241206/rossija-1987753397.html

В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов

В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов - РИА Новости, 06.12.2024

В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:11

2024-12-06T16:11

2024-12-06T18:47

абхазия

россия

валерий бганба

мандарины

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СУХУМ, 6 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. "Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", — сказал Бганба.Экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка для местных фермеров зимой. В этом сезоне планировалось поставить до 36 тысяч тонн цитрусовых.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи 4 декабря, активный ввоз мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике.С начала октября импортировано 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Кроме мандаринов абхазские предприниматели ввозят фейхоа, хурму, лимоны, апельсины, орехи, добавили в пресс-службе.Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение — президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20241206/abhazija-1987683731.html

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия, валерий бганба, мандарины