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В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов - РИА Новости, 06.12.2024
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16:11 06.12.2024 (обновлено: 18:47 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rossija-1987753397.html
В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов
В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов - РИА Новости, 06.12.2024
В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:11
2024-12-06T18:47
абхазия
россия
валерий бганба
мандарины
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СУХУМ, 6 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. &quot;Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб&quot;, — сказал Бганба.Экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка для местных фермеров зимой. В этом сезоне планировалось поставить до 36 тысяч тонн цитрусовых.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи 4 декабря, активный ввоз мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике.С начала октября импортировано 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Кроме мандаринов абхазские предприниматели ввозят фейхоа, хурму, лимоны, апельсины, орехи, добавили в пресс-службе.Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение — президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241206/abhazija-1987683731.html
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абхазия, россия, валерий бганба, мандарины
Абхазия, Россия, Валерий Бганба, Мандарины
В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов

И. о. премьера Абхазии Бганба: Россия запретила ввоз мандаринов из республики

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сбор мандаринов в Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 6 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики.
«

"Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", — сказал Бганба.

Совещание исполняющего обязанности президента Абхазии в Сухуме. 5 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка для местных фермеров зимой. В этом сезоне планировалось поставить до 36 тысяч тонн цитрусовых.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи 4 декабря, активный ввоз мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике.
С начала октября импортировано 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Кроме мандаринов абхазские предприниматели ввозят фейхоа, хурму, лимоны, апельсины, орехи, добавили в пресс-службе.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение — президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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АбхазияРоссияВалерий БганбаМандарины
 
 
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