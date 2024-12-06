В Абхазии сообщили о запрете России на ввоз мандаринов
И. о. премьера Абхазии Бганба: Россия запретила ввоз мандаринов из республики
Сбор мандаринов в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 6 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждает, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики.
«
"Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", — сказал Бганба.
Экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка для местных фермеров зимой. В этом сезоне планировалось поставить до 36 тысяч тонн цитрусовых.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи 4 декабря, активный ввоз мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике.
С начала октября импортировано 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Кроме мандаринов абхазские предприниматели ввозят фейхоа, хурму, лимоны, апельсины, орехи, добавили в пресс-службе.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение — президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
12 ноября, 15:23