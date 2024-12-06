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Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024
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01:59 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html
Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров
Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024
Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров
Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:59
2024-12-06T03:21
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта, Лавров указал, что Киев не разглашает эту информацию, напомнив, что Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 80 тысяч человек. "Но есть и другая сравнимая цифра. После того, как израильтяне начали свою операцию в ответ на теракт, который мы осудили, и она приобрела характер коллективного наказания (что также противоречит международному гуманитарному праву), в течение одного года после начала операции в Палестине число убитых мирных палестинцев оценивается в 45 тысяч человек", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Это почти в два раза больше, чем число гражданских лиц с обеих сторон украинского конфликта, погибших в течение десяти лет после государственного переворота. Один год и десять лет. На Украине происходит трагедия. В Палестине – катастрофа. Но мы никогда не ставили своей целью убивать людей. В отличие от украинского режима", - подчеркнул министр. В контексте Украины министр также отметил, что Запад борется за власть, которая готова "продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы", Россия же сражается за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240727/predlozheniya-1962345178.html
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в мире, россия, украина, палестина, сергей лавров, владимир зеленский, такер карлсон, вооруженные силы украины, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Россия, Украина, Палестина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров

Лавров: Россия никогда не ставила целью убивать людей, в отличие от Киева

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта, Лавров указал, что Киев не разглашает эту информацию, напомнив, что Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 80 тысяч человек.
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"Но есть и другая сравнимая цифра. После того, как израильтяне начали свою операцию в ответ на теракт, который мы осудили, и она приобрела характер коллективного наказания (что также противоречит международному гуманитарному праву), в течение одного года после начала операции в Палестине число убитых мирных палестинцев оценивается в 45 тысяч человек", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Это почти в два раза больше, чем число гражданских лиц с обеих сторон украинского конфликта, погибших в течение десяти лет после государственного переворота. Один год и десять лет. На Украине происходит трагедия. В Палестине – катастрофа. Но мы никогда не ставили своей целью убивать людей. В отличие от украинского режима", - подчеркнул министр.
В контексте Украины министр также отметил, что Запад борется за власть, которая готова "продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы", Россия же сражается за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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