https://ria.ru/20241206/rossija-1987634227.html

Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров

Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024

Россия никогда не ставила целью СВО убийство людей, заявил Лавров

Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:59

2024-12-06T01:59

2024-12-06T03:21

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта, Лавров указал, что Киев не разглашает эту информацию, напомнив, что Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 80 тысяч человек. "Но есть и другая сравнимая цифра. После того, как израильтяне начали свою операцию в ответ на теракт, который мы осудили, и она приобрела характер коллективного наказания (что также противоречит международному гуманитарному праву), в течение одного года после начала операции в Палестине число убитых мирных палестинцев оценивается в 45 тысяч человек", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Это почти в два раза больше, чем число гражданских лиц с обеих сторон украинского конфликта, погибших в течение десяти лет после государственного переворота. Один год и десять лет. На Украине происходит трагедия. В Палестине – катастрофа. Но мы никогда не ставили своей целью убивать людей. В отличие от украинского режима", - подчеркнул министр. В контексте Украины министр также отметил, что Запад борется за власть, которая готова "продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы", Россия же сражается за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240727/predlozheniya-1962345178.html

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949255450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, украина, палестина, сергей лавров, владимир зеленский, такер карлсон, вооруженные силы украины, интервью лаврова такеру карлсону