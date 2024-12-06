Россия не собирается уничтожать украинский народ, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не намерена уничтожать украинский народ
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия не намерена уничтожать украинский народ, они – братья и сестры для россиян, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему. (Президент РФ – ред.) Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о "конце истории" и своем "доминировании", - сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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"У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они - братья и сестры российскому народу", - подчеркнул Лавров.
"Есть запись разговора между тогдашним заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд и тогдашним послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, когда они обсуждают людей, которые будут включены в новое правительство после государственного переворота. Была озвучена цифра в 5 миллиардов долларов, потраченных на Украину после обретения независимости, в качестве гарантии того, что всё будет так, как хотят американцы", - напомнил министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.