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Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез - РИА Новости, 06.12.2024
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01:22 06.12.2024 (обновлено: 04:06 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rossija-1987629072.html
Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез
Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез - РИА Новости, 06.12.2024
Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез
Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был воспринят всерьез,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:22
2024-12-06T04:06
россия
украина
сша
сергей лавров
такер карлсон
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был воспринят всерьез, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, украина, сша, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез

Лавров: Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был воспринят всерьез, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда
29 ноября, 20:30
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровТакер КарлсонВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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