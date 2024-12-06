https://ria.ru/20241206/rossija-1987629072.html

Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез

Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез - РИА Новости, 06.12.2024

Россия надеется, что сигнал США по "Орешнику" был воспринят всерьез

Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был воспринят всерьез,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:22

2024-12-06T01:22

2024-12-06T04:06

россия

украина

сша

сергей лавров

такер карлсон

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был воспринят всерьез, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", - сказал Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html

россия

украина

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россия, украина, сша, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"