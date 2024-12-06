https://ria.ru/20241206/rosreestr-1987746356.html
В нижегородском Росреестре прокомментировали инцидент на рейсе "России"
В нижегородском Росреестре прокомментировали инцидент на рейсе "России" - РИА Новости, 06.12.2024
В нижегородском Росреестре прокомментировали инцидент на рейсе "России"
Проверка показала отсутствие состава правонарушения со стороны главы управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн в ходе якобы случившегося в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:42
2024-12-06T15:42
2024-12-06T15:42
происшествия
нижегородская область
санкт-петербург
нижний новгород
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Проверка показала отсутствие состава правонарушения со стороны главы управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн в ходе якобы случившегося в самолете инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Telegram-канала Baza разместил публикацию о том, что 2 ноября во время полета из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород руководитель нижегородского Росреестра якобы кинула пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу авиакомпании "Россия" за сделанное ею замечание. Сама Штейн в своем Telegram-канале опровергла информацию о будто бы затеянном ею скандале на борту самолета. "Проверка информационного инцидента проведена соответствующими органами. Вопрос закрыт за полным отсутствием состава правонарушения", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Ранее в пресс-службе авиакомпании "Россия" агентству рассказали подробности произошедшего, не назвав фамилию участницы инцидента. По данным авиакомпании, во время рейса пассажир начала выпивать принесенный с собой спиртной напиток, а когда бортпроводник сделала ей замечание, продолжила пить алкоголь, приобретенный на борту. Во время выхода из самолета она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника и выбежала из самолета. Командир самолета вызвал на борт сотрудников полиции, работник авиакомпании "Россия" написала заявление в полицию. РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.
https://ria.ru/20241102/taksi--1981491700.html
https://ria.ru/20241206/ssha-1987638863.html
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происшествия, нижегородская область, санкт-петербург, нижний новгород, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Происшествия, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
В нижегородском Росреестре прокомментировали инцидент на рейсе "России"
Нижегородский Росреестр опроверг нарушения со стороны Штейн на рейсе "России"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Проверка показала отсутствие состава правонарушения со стороны главы управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн в ходе якобы случившегося в самолете инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канала Baza разместил публикацию о том, что 2 ноября во время полета из Санкт-Петербурга
в Нижний Новгород
руководитель нижегородского Росреестра
якобы кинула пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу авиакомпании "Россия" за сделанное ею замечание. Сама Штейн в своем Telegram-канале опровергла информацию о будто бы затеянном ею скандале на борту самолета.
"Проверка информационного инцидента проведена соответствующими органами. Вопрос закрыт за полным отсутствием состава правонарушения", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее в пресс-службе авиакомпании "Россия" агентству рассказали подробности произошедшего, не назвав фамилию участницы инцидента. По данным авиакомпании, во время рейса пассажир начала выпивать принесенный с собой спиртной напиток, а когда бортпроводник сделала ей замечание, продолжила пить алкоголь, приобретенный на борту. Во время выхода из самолета она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника и выбежала из самолета. Командир самолета вызвал на борт сотрудников полиции, работник авиакомпании "Россия" написала заявление в полицию.
РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.