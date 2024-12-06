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ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 06.12.2024 (обновлено: 08:20 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/rogov-1987648442.html
ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов
ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов - РИА Новости, 06.12.2024
ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов
Российские войска продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово в ДНР с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T08:19
2024-12-06T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Российские войска продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово в ДНР с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, в которую украинские боевики отступают, теряя плацдармы и села, в которых закрепились", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня восточная часть города освобождена российскими войсками, бои идут в центральной и южной части. "Противник отступает в западную часть города к промышленной зоне, где сосредоточены наиболее крупные укрепрайоны врага и находится ТЭС", - сказал Рогов. По его словам, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241206/poroshenko-1987636224.html
https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987646755.html
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курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов

Рогов: ВС России окружили Курахово на западе ДНР с нескольких сторон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Российские войска продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово в ДНР с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, в которую украинские боевики отступают, теряя плацдармы и села, в которых закрепились", - сказал Рогов.
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По его словам, на сегодня восточная часть города освобождена российскими войсками, бои идут в центральной и южной части.
"Противник отступает в западную часть города к промышленной зоне, где сосредоточены наиболее крупные укрепрайоны врага и находится ТЭС", - сказал Рогов.
По его словам, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
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Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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