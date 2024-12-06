https://ria.ru/20241206/rogov-1987648442.html

ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов

ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов - РИА Новости, 06.12.2024

ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов

Российские войска продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово в ДНР с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон, сообщил РИА... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:19

2024-12-06T08:19

2024-12-06T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Российские войска продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово в ДНР с западной и южной части, на сегодня город уже окружен с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, в которую украинские боевики отступают, теряя плацдармы и села, в которых закрепились", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня восточная часть города освобождена российскими войсками, бои идут в центральной и южной части. "Противник отступает в западную часть города к промышленной зоне, где сосредоточены наиболее крупные укрепрайоны врага и находится ТЭС", - сказал Рогов. По его словам, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241206/poroshenko-1987636224.html

https://ria.ru/20241206/spetsoperatsiya-1987646755.html

https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины