https://ria.ru/20241206/rets-1987801701.html
Башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта
Башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта - РИА Новости, 06.12.2024
Башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта
Соотношение государственных инвестиций в развитие экспорта и получаемых от него экономических эффектов наглядно демонстрирует значимость и высокую... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:31
2024-12-06T18:31
2024-12-06T19:57
экономика
уфа
республика башкортостан
россия
вероника никишина
радий хабиров
андрей назаров
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Соотношение государственных инвестиций в развитие экспорта и получаемых от него экономических эффектов наглядно демонстрирует значимость и высокую рентабельность экспортной деятельности для страны, регионов и бизнеса, Республика Башкортостан служит ярким примером успешной реализации такого синергетического эффекта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 6 декабря на пленарном заседании Международной недели бизнеса в Уфе."Несырьевой неэнергетический экспорт обеспечивает 5,4 миллиона рабочих мест, а также поступления в федеральный и региональные бюджеты в 4,4 триллиона рублей. Экспорт сейчас — это гражданский подвиг, особенно после того, как ввели санкции. Но нас вывели из зоны комфорта, и мы стали искать новые возможности, которые оказались для нас даже интереснее", — отметила Никишина.В ходе визита в Уфу генеральный директор РЭЦ провела рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны обсудили вопросы реализации экспортного потенциала Башкортостана, перспективы развития региональной системы поддержки экспорта, а также механизмы предоставления государственной поддержки экспортно ориентированному бизнесу.Хабиров подчеркнул, что успешное развитие экспорта требует активной внешнеэкономической деятельности, преодоления множества сложностей и тесного сотрудничества с ключевыми партнерами, такими как Российский экспортный центр."Мы понимаем, что, если не заниматься внешнеэкономической деятельностью, успеха не будет. Товары надо продвигать не только внутри региона и страны. Надо выходить и за рубеж", — отметил глава региона."Наша задача на 2025 год — развивать это направление и дальше, искать новых партнеров", - добавил он.Как отметила глава РЭЦ, в Башкортостане выстроена эффективная система поддержки экспортеров. Республика традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта, разработанном РЭЦ. Руководство Башкирии вводит специализированные меры поддержки, многие из которых включены РЭЦ в список лучших региональных практик. Речь идет, например, о программе обучения для бизнес-шерифов, скорой экспортной помощи и цифровом паспорте экспортера."У Башкортостана сложились успешные практики по развитию активностей на глобальном, общеевразийском и региональном уровнях. Так, на межрегиональном уровне у нас хорошо развивается промышленная кооперация. Вместе с белорусскими партнерами удалось наладить совместное производство на территории Башкортостана, в том числе завод по выпуску зерносушильного оборудования. Сейчас работаем над проектом производства землеройной и строительной техники, городского электротранспорта на 50 млрд рублей", — рассказал исполняющий обязанности премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров.Делегация РЭЦ также посетила Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, где расположены лаборатории и исследовательские центры Уфимского университета науки и технологий, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного медицинского университета.Участники осмотра оценили студенческие бизнес-проекты, перспективные аддитивные и углеродные технологии, решения для мониторинга углеродного следа, проекты в области робототехники и VR, а также решения в области искусственного интеллекта.На площадке Международной недели бизнеса также состоялось награждение победителей бизнес-премии "Время первых". Вероника Никишина вручила награду победителю в номинации "Экспортер года" – соучредителю компании "ВЕТВИ" Алине Таминдаровой. Компания занимается производством предметов интерьера из натуральных природных материалов. При содействии Центра поддержки экспорта Башкортостана компании удалось открыть дилерские центры в Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.
https://ria.ru/20241206/rets-1987790780.html
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экономика, уфа, республика башкортостан, россия, вероника никишина, радий хабиров, андрей назаров, российский экспортный центр (рэц), поддержка бизнеса
Экономика, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, Вероника Никишина, Радий Хабиров, Андрей Назаров, Российский экспортный центр (РЭЦ), Поддержка бизнеса
Башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта
Вероника Никишина: башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Соотношение государственных инвестиций в развитие экспорта и получаемых от него экономических эффектов наглядно демонстрирует значимость и высокую рентабельность экспортной деятельности для страны, регионов и бизнеса, Республика Башкортостан служит ярким примером успешной реализации такого синергетического эффекта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 6 декабря на пленарном заседании Международной недели бизнеса в Уфе.
"Несырьевой неэнергетический экспорт обеспечивает 5,4 миллиона рабочих мест, а также поступления в федеральный и региональные бюджеты в 4,4 триллиона рублей. Экспорт сейчас — это гражданский подвиг, особенно после того, как ввели санкции. Но нас вывели из зоны комфорта, и мы стали искать новые возможности, которые оказались для нас даже интереснее", — отметила Никишина.
В ходе визита в Уфу генеральный директор РЭЦ провела рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны обсудили вопросы реализации экспортного потенциала Башкортостана, перспективы развития региональной системы поддержки экспорта, а также механизмы предоставления государственной поддержки экспортно ориентированному бизнесу.
Хабиров подчеркнул, что успешное развитие экспорта требует активной внешнеэкономической деятельности, преодоления множества сложностей и тесного сотрудничества с ключевыми партнерами, такими как Российский экспортный центр.
"Мы понимаем, что, если не заниматься внешнеэкономической деятельностью, успеха не будет. Товары надо продвигать не только внутри региона и страны. Надо выходить и за рубеж", — отметил глава региона.
"Наша задача на 2025 год — развивать это направление и дальше, искать новых партнеров", - добавил он.
Как отметила глава РЭЦ, в Башкортостане выстроена эффективная система поддержки экспортеров. Республика традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта, разработанном РЭЦ. Руководство Башкирии вводит специализированные меры поддержки, многие из которых включены РЭЦ в список лучших региональных практик. Речь идет, например, о программе обучения для бизнес-шерифов, скорой экспортной помощи и цифровом паспорте экспортера.
"У Башкортостана сложились успешные практики по развитию активностей на глобальном, общеевразийском и региональном уровнях. Так, на межрегиональном уровне у нас хорошо развивается промышленная кооперация. Вместе с белорусскими партнерами удалось наладить совместное производство на территории Башкортостана, в том числе завод по выпуску зерносушильного оборудования. Сейчас работаем над проектом производства землеройной и строительной техники, городского электротранспорта на 50 млрд рублей", — рассказал исполняющий обязанности премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров.
Делегация РЭЦ также посетила Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, где расположены лаборатории и исследовательские центры Уфимского университета науки и технологий, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного медицинского университета.
Участники осмотра оценили студенческие бизнес-проекты, перспективные аддитивные и углеродные технологии, решения для мониторинга углеродного следа, проекты в области робототехники и VR, а также решения в области искусственного интеллекта.
На площадке Международной недели бизнеса также состоялось награждение победителей бизнес-премии "Время первых". Вероника Никишина вручила награду победителю в номинации "Экспортер года" – соучредителю компании "ВЕТВИ" Алине Таминдаровой. Компания занимается производством предметов интерьера из натуральных природных материалов. При содействии Центра поддержки экспорта Башкортостана компании удалось открыть дилерские центры в Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.