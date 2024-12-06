https://ria.ru/20241206/rets-1987801701.html

Башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта

Башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта - РИА Новости, 06.12.2024

Башкортостан и РЭЦ объединяют усилия для развития экспорта

Соотношение государственных инвестиций в развитие экспорта и получаемых от него экономических эффектов наглядно демонстрирует значимость и высокую... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:31

2024-12-06T18:31

2024-12-06T19:57

экономика

уфа

республика башкортостан

россия

вероника никишина

радий хабиров

андрей назаров

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987793177_0:92:1170:751_1920x0_80_0_0_35bcf8f9546ba254ebf8c1a9080487ef.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Соотношение государственных инвестиций в развитие экспорта и получаемых от него экономических эффектов наглядно демонстрирует значимость и высокую рентабельность экспортной деятельности для страны, регионов и бизнеса, Республика Башкортостан служит ярким примером успешной реализации такого синергетического эффекта, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 6 декабря на пленарном заседании Международной недели бизнеса в Уфе."Несырьевой неэнергетический экспорт обеспечивает 5,4 миллиона рабочих мест, а также поступления в федеральный и региональные бюджеты в 4,4 триллиона рублей. Экспорт сейчас — это гражданский подвиг, особенно после того, как ввели санкции. Но нас вывели из зоны комфорта, и мы стали искать новые возможности, которые оказались для нас даже интереснее", — отметила Никишина.В ходе визита в Уфу генеральный директор РЭЦ провела рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны обсудили вопросы реализации экспортного потенциала Башкортостана, перспективы развития региональной системы поддержки экспорта, а также механизмы предоставления государственной поддержки экспортно ориентированному бизнесу.Хабиров подчеркнул, что успешное развитие экспорта требует активной внешнеэкономической деятельности, преодоления множества сложностей и тесного сотрудничества с ключевыми партнерами, такими как Российский экспортный центр."Мы понимаем, что, если не заниматься внешнеэкономической деятельностью, успеха не будет. Товары надо продвигать не только внутри региона и страны. Надо выходить и за рубеж", — отметил глава региона."Наша задача на 2025 год — развивать это направление и дальше, искать новых партнеров", - добавил он.Как отметила глава РЭЦ, в Башкортостане выстроена эффективная система поддержки экспортеров. Республика традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта, разработанном РЭЦ. Руководство Башкирии вводит специализированные меры поддержки, многие из которых включены РЭЦ в список лучших региональных практик. Речь идет, например, о программе обучения для бизнес-шерифов, скорой экспортной помощи и цифровом паспорте экспортера."У Башкортостана сложились успешные практики по развитию активностей на глобальном, общеевразийском и региональном уровнях. Так, на межрегиональном уровне у нас хорошо развивается промышленная кооперация. Вместе с белорусскими партнерами удалось наладить совместное производство на территории Башкортостана, в том числе завод по выпуску зерносушильного оборудования. Сейчас работаем над проектом производства землеройной и строительной техники, городского электротранспорта на 50 млрд рублей", — рассказал исполняющий обязанности премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров.Делегация РЭЦ также посетила Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, где расположены лаборатории и исследовательские центры Уфимского университета науки и технологий, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного медицинского университета.Участники осмотра оценили студенческие бизнес-проекты, перспективные аддитивные и углеродные технологии, решения для мониторинга углеродного следа, проекты в области робототехники и VR, а также решения в области искусственного интеллекта.На площадке Международной недели бизнеса также состоялось награждение победителей бизнес-премии "Время первых". Вероника Никишина вручила награду победителю в номинации "Экспортер года" – соучредителю компании "ВЕТВИ" Алине Таминдаровой. Компания занимается производством предметов интерьера из натуральных природных материалов. При содействии Центра поддержки экспорта Башкортостана компании удалось открыть дилерские центры в Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.

https://ria.ru/20241206/rets-1987790780.html

https://ria.ru/20241206/rets-1987679352.html

https://ria.ru/20241204/rets-1987357808.html

уфа

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, уфа, республика башкортостан, россия, вероника никишина, радий хабиров, андрей назаров, российский экспортный центр (рэц), поддержка бизнеса