https://ria.ru/20241206/rets-1987790780.html

РЭЦ направил 7,9 трлн руб на поддержку отечественных компаний

РЭЦ направил 7,9 трлн руб на поддержку отечественных компаний - РИА Новости, 06.12.2024

РЭЦ направил 7,9 трлн руб на поддержку отечественных компаний

Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) с 2019 года оказала отечественным компаниям прямую поддержку в размере 7,9 триллиона рублей в рамках... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:59

2024-12-06T17:59

2024-12-06T19:57

экономика

россия

игорь шувалов

вероника никишина

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) с 2019 года оказала отечественным компаниям прямую поддержку в размере 7,9 триллиона рублей в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщает центр."Так, за время действия нацпроекта мерами поддержки РЭЦ воспользовалось более 62 тысяч организаций", - говорится в сообщении."ВЭБ.РФ, РЭЦ и другие организации Группы развития играют ведущую роль в реализации национального проекта по развитию экспорта. В частности, объем внешнеторговых сделок, обеспеченных инструментами РЭЦ, уже достиг 104 миллиарда долларов. Дальнейшее стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта будет обеспечено в том числе за счет нового драйвера нацпроекта - программы продвижения бренда "Сделано в России". Она призвана не только предоставить производителям эффективные инструменты для повышения узнаваемости российской продукции на международных рынках, но и сформировать целостную систему ценностей и смыслов, ассоциируемых с российским качеством и надежностью", — сказал председатель государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Российский экспортный центр выступает в качестве оператора мер государственной поддержки экспортноориентированных компаний и ключевого драйвера развития несырьевого экспорта. РЭЦ предлагает более 140 инструментов поддержки бизнеса, охватывающих все этапы экспортного пути. Среди наиболее популярных: услуги по страхованию внешнеторговых сделок, кредитно-гарантийная поддержка бизнеса от РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР, помощь в участии в международных выставках, содействие в поиске иностранных контрагентов, консультации по вопросам таможенного оформления товаров и логистики, учебные пособия по ведению бизнеса и другие. Для удобства предпринимателей большинство услуг РЭЦ доступны для онлайн-оформления на цифровой платформе "Мой экспорт", через которую компании получили уже более 1,1 миллиона услуг.РЭЦ поддерживает различные экспортные отрасли. Наибольший объем поддержки получили компании промышленного сектора, воспользовавшиеся государственной поддержкой в размере 2,7 триллиона рублей, а также АПК — 2,4 триллиона рублей.Поддержку компании получают и через программу продвижения "Сделано в России", которая с 2025 года становится частью обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Продвижение бренда "Сделано в России" — стратегически важная инициатива, направленная на демонстрацию лучших достижений российской экономики и культуры мировому сообществу, а также на укрепление и развитие торгово-экономических отношений с дружественными странами. Программа способствует не только росту экспорта российских товаров и услуг, но и формированию позитивного имиджа России как надежного партнера и производителя высококачественной продукции", — добавила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.До 2030 года Группа ВЭБ.РФ сможет поддержать экспортные проекты объемом до 10 триллионов рублей. Приоритетами группы на ближайшие шесть лет станут развитие комплексных решений для иностранных покупателей и российских экспортеров, наращивание экспорта машинотехнической продукции, развитие цифровых сервисов для экспортеров, акселерация нового экспорта и устранение кадрового голода в сфере внешнеэкономической деятельности.

https://ria.ru/20241206/rets-1987679352.html

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экономика, россия, игорь шувалов, вероника никишина, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), поддержка бизнеса