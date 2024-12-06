https://ria.ru/20241206/rets-1987679352.html

"Мой экспорт" упростит получение сертификатов происхождения товаров

"Мой экспорт" упростит получение сертификатов происхождения товаров - РИА Новости, 06.12.2024

"Мой экспорт" упростит получение сертификатов происхождения товаров

Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать сервисы, направленные на упрощение и ускорение процедур внешнеэкономической деятельности, очередное... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T11:23

2024-12-06T11:23

2024-12-06T11:23

россия

экономика

владимир смирнов

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Платформа "Мой экспорт" продолжает совершенствовать сервисы, направленные на упрощение и ускорение процедур внешнеэкономической деятельности, очередное обновление сервиса "Документы. Сертификат происхождения товара", призванное значительно повысить удобство его использования, состоялось 2 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Среди ключевых улучшений - сокращение количества шагов при заполнении заявки, вывод уведомлений о ходе предоставления услуги на карточку заявки с отображением статуса, а также возможность указывать несколько необходимых для поставки документов к каждому товару в партии или ко всей партии одновременно. Это значительно ускоряет и упрощает процесс оформления", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что важнейшим нововведением стало добавление функциональности оформления сертификата формы СТ-1 для экспорта товаров, подлежащих разрешительному вывозу из РФ в соответствии с постановлениями правительства № 311 и № 312. Внедрение этого процесса существенно упрощает процедуру экспорта для соответствующей категории товаров.Сервис "Документы. Сертификат происхождения товара" предоставляет полный спектр возможностей: от автоматического определения доступных видов сертификатов и проверки данных в Торгово-промышленной палате России до подачи заявок, запроса актов экспертизы, заключения в электронной форме договоров с экспертными организациями, просмотра проекта сертификата и уже оформленного сертификата по ссылкам и оплаты услуг ТПП на платформе. Пользователи также могут формировать аналитические отчеты различной степени детализации.Наличие сертификата происхождения товара зачастую критически важно для международной торговли, поскольку подтверждает страну-производителя ввозимого товара, что далее влияет на размер таможенных сборов и возможность применения льгот. Без этого документа компании сталкиваются с дополнительными расходами и задержками при пересечении границы."Через сервис, запущенный на платформе "Мой экспорт" в конце 2022 года, экспортеры получили уже более 80 тысяч сертификатов, что свидетельствует о его высокой востребованности. Постоянное развитие функциональности сервисов платформы предоставляет российским компаниям необходимые инструменты и знания для успешного ведения бизнеса в условиях современного цифрового мира", - добавил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов."Последовательное развитие цифровых сервисов на платформе "Мой экспорт" - пример приверженности государства и институтов развития поддержке российского бизнеса и оптимизации внешнеэкономических процессов. Цифровизация подобных процедур не только ускоряет и упрощает работу экспортеров, но и способствует повышению прозрачности и эффективности всей системы международной торговли, создавая более благоприятные условия для развития российского экспорта", - уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ.Российские экспортеры могут подавать заявки на оформление сертификата о происхождении товара в электронной форме через платформу "Мой экспорт". Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20241203/eksport-1987050437.html

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россия, экономика, владимир смирнов, торгово-промышленная палата рф