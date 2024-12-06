https://ria.ru/20241206/raketa-1987815940.html
Украина заявила о боевом применении новой ракеты
Украина заявила о боевом применении новой ракеты - РИА Новости, 06.12.2024
Украина заявила о боевом применении новой ракеты
Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ применили в бою новую дрон-ракету "Пекло. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:38
2024-12-06T19:38
2024-12-06T19:38
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ применили в бою новую дрон-ракету "Пекло. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале."Украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.", — написал он.Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин заявил, что Украина располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров и летят со скоростью 700 километров в час. По его словам, первую партию из нескольких десятков боеприпасов в пятницу передали ВСУ.ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года - в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241206/krakh-1987752435.html
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В мире, Украина, Россия, Воронежская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина заявила о боевом применении новой ракеты
Зеленский заявил, что ВСУ применили в бою новую ракету-дрон "Пекло"