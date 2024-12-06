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Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 06.12.2024 (обновлено: 09:29 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/pvo-1987645878.html
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 06.12.2024
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:05
2024-12-06T09:29
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
черное море
безопасность
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.&quot;В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточняется, над Воронежской областью сбили 14 беспилотников, семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью и один — над Крымом.Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html
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россия
воронежская область
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россия, воронежская область, черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Черное море, Безопасность
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника

ВС России уничтожили 33 беспилотника и два безэкипажных катера ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
«

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

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Как уточняется, над Воронежской областью сбили 14 беспилотников, семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью и один — над Крымом.
Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьЧерное мореБезопасность
 
 
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