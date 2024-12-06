https://ria.ru/20241206/pvo-1987645878.html

Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника

Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 06.12.2024

Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T07:05

2024-12-06T07:05

2024-12-06T09:29

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

черное море

безопасность

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, над Воронежской областью сбили 14 беспилотников, семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью и один — над Крымом.Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html

https://ria.ru/20241205/bespilotniki-1987619169.html

россия

воронежская область

черное море

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россия, воронежская область, черное море, безопасность