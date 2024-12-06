https://ria.ru/20241206/pvo-1987645878.html
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 06.12.2024
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T07:05
2024-12-06T07:05
2024-12-06T09:29
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
черное море
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, над Воронежской областью сбили 14 беспилотников, семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью и один — над Крымом.Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html
https://ria.ru/20241205/bespilotniki-1987619169.html
россия
воронежская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Черное море, Безопасность
Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника
ВС России уничтожили 33 беспилотника и два безэкипажных катера ВСУ