https://ria.ru/20241206/putin-1987813173.html
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства
Президент России Владимир Путин заявил о большом объеме проделанной работы в преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Минске. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:15
2024-12-06T19:15
2024-12-06T19:15
союзное государство
россия
минск
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987757990_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_0e822d63ab0e1628b898713a7dce5086.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большом объеме проделанной работы в преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Минске. "Очень большая работа была проделана экспертами, членами правительств с обеих сторон для подготовки сегодняшнего мероприятия", - сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987757990_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_5d0147ec8ec6969236c8ec3cdd79393b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, политика
Союзное государство, Россия, Минск, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Политика
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства
Путин: для подготовки заседания высшего госсовета СГ проделана большая работа