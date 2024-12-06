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Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
19:15 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/putin-1987813173.html
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства
Президент России Владимир Путин заявил о большом объеме проделанной работы в преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Минске. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:15
2024-12-06T19:15
союзное государство
россия
минск
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большом объеме проделанной работы в преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Минске. "Очень большая работа была проделана экспертами, членами правительств с обеих сторон для подготовки сегодняшнего мероприятия", - сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
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россия, минск, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, политика
Союзное государство, Россия, Минск, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Политика
Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства

Путин: для подготовки заседания высшего госсовета СГ проделана большая работа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большом объеме проделанной работы в преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Минске.
«
"Очень большая работа была проделана экспертами, членами правительств с обеих сторон для подготовки сегодняшнего мероприятия", - сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
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Союзное государствоРоссияМинскВладимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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