https://ria.ru/20241206/putin-1987813173.html

Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства

Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024

Путин рассказал о подготовке к заседанию ВГС Союзного государства

Президент России Владимир Путин заявил о большом объеме проделанной работы в преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Минске. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:15

2024-12-06T19:15

2024-12-06T19:15

союзное государство

россия

минск

владимир путин

белоруссия

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о большом объеме проделанной работы в преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Минске. "Очень большая работа была проделана экспертами, членами правительств с обеих сторон для подготовки сегодняшнего мероприятия", - сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, минск, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, политика