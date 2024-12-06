https://ria.ru/20241206/putin-1987796305.html

Лукашенко пригласил Путина к себе домой

Лукашенко пригласил Путина к себе домой - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко пригласил Путина к себе домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского лидера Владимира Путина к... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:22

2024-12-06T18:22

2024-12-06T18:50

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

союзное государство

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского лидера Владимира Путина к себе домой, главы государств продолжают работу в домашней обстановке, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Ровно три часа работали лидеры во Дворце Независимости. Работа продолжается в домашней обстановке. Первый (Лукашенко - ред.) пригласил "старшего брата" (Путина - ред.) домой", - говорится в сообщении. Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности.

https://ria.ru/20241206/oreshnik-1987774661.html

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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, союзное государство