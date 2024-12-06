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Лукашенко пригласил Путина к себе домой - РИА Новости, 06.12.2024
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18:22 06.12.2024 (обновлено: 18:50 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987796305.html
Лукашенко пригласил Путина к себе домой
Лукашенко пригласил Путина к себе домой - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко пригласил Путина к себе домой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского лидера Владимира Путина к... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:22
2024-12-06T18:50
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
союзное государство
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского лидера Владимира Путина к себе домой, главы государств продолжают работу в домашней обстановке, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Ровно три часа работали лидеры во Дворце Независимости. Работа продолжается в домашней обстановке. Первый (Лукашенко - ред.) пригласил "старшего брата" (Путина - ред.) домой", - говорится в сообщении. Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, союзное государство
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Союзное государство
Лукашенко пригласил Путина к себе домой

Лукашенко после заседания госсовета СГ пригласил Путина к себе домой

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского лидера Владимира Путина к себе домой, главы государств продолжают работу в домашней обстановке, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Ровно три часа работали лидеры во Дворце Независимости. Работа продолжается в домашней обстановке. Первый (Лукашенко - ред.) пригласил "старшего брата" (Путина - ред.) домой", - говорится в сообщении.
Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Минск будет определять объекты поражения "Орешником", заявил Путин
Вчера, 17:13
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСоюзное государство
 
 
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