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Путин: перед размещением "Орешника" в Белоруссии надо решить техпроблемы - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:22 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/putin-1987777347.html
Путин: перед размещением "Орешника" в Белоруссии надо решить техпроблемы
Путин: перед размещением "Орешника" в Белоруссии надо решить техпроблемы - РИА Новости, 06.12.2024
Путин: перед размещением "Орешника" в Белоруссии надо решить техпроблемы
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить ряд технических вопросов, в том числе определение минимальной дальности, перед размещением... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:22
2024-12-06T17:22
союзное государство
белоруссия
россия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить ряд технических вопросов, в том числе определение минимальной дальности, перед размещением комплексов "Орешник" в Белоруссии. После заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске лидер Белоруссии Александр Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" на территории Белоруссии. Путин назвал размещение комплексов в Белоруссии возможным уже во второй половине 2025 года. "Здесь есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами, а именно определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь. Здесь специалисты должны поработать", - сказал Путин.
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белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин: перед размещением "Орешника" в Белоруссии надо решить техпроблемы

Путин призвал решить вопросы перед размещением комплексов "Орешник" в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить ряд технических вопросов, в том числе определение минимальной дальности, перед размещением комплексов "Орешник" в Белоруссии.
После заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске лидер Белоруссии Александр Лукашенко озвучил просьбу разместить комплексы "Орешник" на территории Белоруссии. Путин назвал размещение комплексов в Белоруссии возможным уже во второй половине 2025 года.
"Здесь есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами, а именно определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь. Здесь специалисты должны поработать", - сказал Путин.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Минск будет определять объекты поражения "Орешником", заявил Путин
Вчера, 17:13
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияМинскВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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