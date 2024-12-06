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Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
17:04 06.12.2024 (обновлено: 18:03 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/putin-1987770682.html
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин
Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:04
2024-12-06T18:03
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
политика
минск
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске."На сегодняшний день - Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) это знает, коллеги с обеих сторон это знают, - практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры и необходимость согласования, они все как раз согласованы. Разумеется, есть еще над чем работать, и мы будет это делать", - сообщил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что удастся достичь в этом хороших результатов. "Потому что с обеих сторон есть готовность и желание дальше продолжать нашу совместную конструктивную работу. А значит, и решения будут найдены", - добавил президент РФ.Путин назвал состоявшееся в пятницу заседание высшего Госсовета весьма успешным и результативным."Да, есть вопросы, над которыми мы ещё должны работать в сфере экономики. Но тем не менее все наши предыдущие встречи были направлены на то, чтобы согласовать и какие-то спорные вопросы, которые всегда имеются, имея в виду огромный объём нашего взаимодействия", - уточнил он.
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Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства
Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика, минск
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Минск
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин

Путин: почти все вопросы по интеграции РФ и Белоруссии, вызывавшие споры, решены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске.
«
"На сегодняшний день - Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) это знает, коллеги с обеих сторон это знают, - практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры и необходимость согласования, они все как раз согласованы. Разумеется, есть еще над чем работать, и мы будет это делать", - сообщил Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что удастся достичь в этом хороших результатов. "Потому что с обеих сторон есть готовность и желание дальше продолжать нашу совместную конструктивную работу. А значит, и решения будут найдены", - добавил президент РФ.
Путин назвал состоявшееся в пятницу заседание высшего Госсовета весьма успешным и результативным.
"Да, есть вопросы, над которыми мы ещё должны работать в сфере экономики. Но тем не менее все наши предыдущие встречи были направлены на то, чтобы согласовать и какие-то спорные вопросы, которые всегда имеются, имея в виду огромный объём нашего взаимодействия", - уточнил он.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитикаМинск
 
 
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