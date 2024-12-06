https://ria.ru/20241206/putin-1987770682.html
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин
Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:04
2024-12-06T17:04
2024-12-06T18:03
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске."На сегодняшний день - Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) это знает, коллеги с обеих сторон это знают, - практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры и необходимость согласования, они все как раз согласованы. Разумеется, есть еще над чем работать, и мы будет это делать", - сообщил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что удастся достичь в этом хороших результатов. "Потому что с обеих сторон есть готовность и желание дальше продолжать нашу совместную конструктивную работу. А значит, и решения будут найдены", - добавил президент РФ.Путин назвал состоявшееся в пятницу заседание высшего Госсовета весьма успешным и результативным."Да, есть вопросы, над которыми мы ещё должны работать в сфере экономики. Но тем не менее все наши предыдущие встречи были направлены на то, чтобы согласовать и какие-то спорные вопросы, которые всегда имеются, имея в виду огромный объём нашего взаимодействия", - уточнил он.
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html
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Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства
Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
2024-12-06T17:04
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика, минск
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Минск
Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин
Путин: почти все вопросы по интеграции РФ и Белоруссии, вызывавшие споры, решены
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске.
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"На сегодняшний день - Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) это знает, коллеги с обеих сторон это знают, - практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры и необходимость согласования, они все как раз согласованы. Разумеется, есть еще над чем работать, и мы будет это делать", - сообщил Путин
.
Российский лидер выразил уверенность, что удастся достичь в этом хороших результатов. "Потому что с обеих сторон есть готовность и желание дальше продолжать нашу совместную конструктивную работу. А значит, и решения будут найдены", - добавил президент РФ.
Путин назвал состоявшееся в пятницу заседание высшего Госсовета весьма успешным и результативным.
"Да, есть вопросы, над которыми мы ещё должны работать в сфере экономики. Но тем не менее все наши предыдущие встречи были направлены на то, чтобы согласовать и какие-то спорные вопросы, которые всегда имеются, имея в виду огромный объём нашего взаимодействия", - уточнил он.