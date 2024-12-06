https://ria.ru/20241206/putin-1987770682.html

Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин

Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024

Спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы, заявил Путин

Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:04

2024-12-06T17:04

2024-12-06T18:03

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

политика

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987766924_0:200:3285:2047_1920x0_80_0_0_13b43e5ebb68ae24ee6b141541c953a5.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Практически все вопросы по интеграции России и Белоруссии, которые вызывали споры, сейчас согласованы, объявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания высшего Госсовета Союзного государства в Минске."На сегодняшний день - Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) это знает, коллеги с обеих сторон это знают, - практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры и необходимость согласования, они все как раз согласованы. Разумеется, есть еще над чем работать, и мы будет это делать", - сообщил Путин.Российский лидер выразил уверенность, что удастся достичь в этом хороших результатов. "Потому что с обеих сторон есть готовность и желание дальше продолжать нашу совместную конструктивную работу. А значит, и решения будут найдены", - добавил президент РФ.Путин назвал состоявшееся в пятницу заседание высшего Госсовета весьма успешным и результативным."Да, есть вопросы, над которыми мы ещё должны работать в сфере экономики. Но тем не менее все наши предыдущие встречи были направлены на то, чтобы согласовать и какие-то спорные вопросы, которые всегда имеются, имея в виду огромный объём нашего взаимодействия", - уточнил он.

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства 2024-12-06T17:04 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика, минск