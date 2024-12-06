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Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
15:53 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/putin-1987748916.html
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:53
2024-12-06T15:53
союзное государство
россия
белоруссия
минск
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета с задействованием всех имеющихся сил и средств, в том числе и российского тактического ядерного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин. Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства лидеры РФ и Белоруссии, как ожидается, подпишут в пятницу в Минске в рамках заседания высшего Госсовета Союзного государства. "Он (договор - ред.) определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь, в том числе, идёт и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Белоруссии, на территории Белорусской республики", - сообщил Путин в ходе заседания.
https://ria.ru/20241206/peskov-1987706162.html
россия
белоруссия
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Путин о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии
Путин о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии
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россия, белоруссия, минск, владимир путин, безопасность
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Безопасность
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин

Путин: договор с Белоруссией допускает использование всех сил, включая ТЯО

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета с задействованием всех имеющихся сил и средств, в том числе и российского тактического ядерного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства лидеры РФ и Белоруссии, как ожидается, подпишут в пятницу в Минске в рамках заседания высшего Госсовета Союзного государства.
"Он (договор - ред.) определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь, в том числе, идёт и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Белоруссии, на территории Белорусской республики", - сообщил Путин в ходе заседания.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Песков прокомментировал договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Вчера, 13:20
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинБезопасность
 
 
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