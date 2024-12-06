https://ria.ru/20241206/putin-1987748916.html

Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин

Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024

Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:53

2024-12-06T15:53

2024-12-06T15:53

союзное государство

россия

белоруссия

минск

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета с задействованием всех имеющихся сил и средств, в том числе и российского тактического ядерного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин. Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства лидеры РФ и Белоруссии, как ожидается, подпишут в пятницу в Минске в рамках заседания высшего Госсовета Союзного государства. "Он (договор - ред.) определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь, в том числе, идёт и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Белоруссии, на территории Белорусской республики", - сообщил Путин в ходе заседания.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987706162.html

россия

белоруссия

минск

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Путин о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии Путин о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии 2024-12-06T15:53 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, минск, владимир путин, безопасность