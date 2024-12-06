https://ria.ru/20241206/putin-1987748916.html
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин - РИА Новости, 06.12.2024
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:53
2024-12-06T15:53
2024-12-06T15:53
союзное государство
россия
белоруссия
минск
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета с задействованием всех имеющихся сил и средств, в том числе и российского тактического ядерного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин. Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства лидеры РФ и Белоруссии, как ожидается, подпишут в пятницу в Минске в рамках заседания высшего Госсовета Союзного государства. "Он (договор - ред.) определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь, в том числе, идёт и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Белоруссии, на территории Белорусской республики", - сообщил Путин в ходе заседания.
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Путин о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии
Путин о российском тактическом ядерном оружии, расположенном на территории Белоруссии
2024-12-06T15:53
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, минск, владимир путин, безопасность
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Безопасность
Договор с Белоруссией допускает использование ТЯО, заявил Путин
Путин: договор с Белоруссией допускает использование всех сил, включая ТЯО